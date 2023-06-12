新华社斯德哥尔摩6月12日电（记者付一鸣）瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所12日发布报告说，过去一年全球地缘政治关系恶化，安全风险持续上升。

报告说，全球安全与稳定面临越来越大的危险。地缘政治紧张局势更加严峻，不信任和分裂在加剧。俄乌冲突的影响几乎体现在军备、裁军和国际安全等相关议题的各个方面。

该机构当天发布的数据显示，今年1月全球核弹头库存估计为1.2512万枚，其中9576枚为军事储备，比2022年1月的存量增加86枚。在军事储备的核弹头中，约3844枚核弹头已部署到导弹和飞机上，其中大约2000枚处于高度备战状态——这些核弹头几乎全部属于美国和俄罗斯。美国和俄罗斯的核武器约占全球核武总量的90%。

“在这个地缘政治高度紧张和不信任的时期，核武器竞争者之间的沟通渠道关闭或几乎不能发挥作用，误判、误解或事故的风险高得令人无法接受，”该研究所所长丹·史密斯说，“迫切需要恢复核外交并加强对核武器的国际控制。”史密斯呼吁，当务之急是世界各国政府找到合作的方式，以平息地缘政治紧张局势，减缓军备竞赛。

斯德哥尔摩国际和平研究所成立于1966年，是一家研究军备控制和裁军问题的权威机构。

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