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日本福岛核污染水排海设备开始试运行

2023年06月12日16:01 | 来源：新华网
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　　新华社东京6月12日电 据日本媒体12日报道，福岛第一核电站运营方东京电力公司已于当天开始试运行核污染水排海相关设备，试运行预计持续两周，以检查设备是否存在问题。日本渔业从业者等持续对核污染水排海计划表示反对。

　　综合日本共同社、日本广播协会电视台等媒体报道，核污染水排海相关设备目前基本完工，东京电力公司当天上午开始了设备的试运行。试运行使用淡水而非核污染水，将其与海水混合后，通过海底隧道输送到距岸边约1公里处排放，目的是检验水泵性能、紧急情况下水流截断装置能否正常工作等。

　　报道说，计划持续两周的试运行结束后，日本原子能规制委员会还要在本月内进行检查，国际原子能机构关于经处理核污染水安全性的汇总报告也将于本月公布，如果试运行和检查等都没有问题，排海准备工作最快可能本月内全部就绪。

　　日本政府2021年4月13日正式决定，将福岛第一核电站上百万吨核污染水过滤并稀释后排入大海。尽管日本渔业团体、部分地方官员等强烈反对这一处理方案，中国、韩国等邻国也强烈反对和质疑，日本政府依然无视反对声音，一意孤行。今年1月，日本政府将福岛核污染水的排放时间定为“今年春夏之际”。

　　据日本媒体报道，日本经济产业大臣西村康稔10日分别向宫城、福岛、茨城3个县的渔业从业者介绍了核污染水排海计划进展情况。在相关会谈中，福岛县渔业合作协会联合会会长野崎哲强调，反对核污染水排放入海的立场不会改变。

(责编：崔译戈、刘叶婷)

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