新华社北京6月12日电 综合新华社驻外记者报道：“汉语桥”世界大、中、小学生中文比赛日前在尼泊尔、卢旺达、塞浦路斯、奥地利、阿联酋、孟加拉国、匈牙利、巴拿马等国举行。

第22届“汉语桥”世界大学生中文比赛尼泊尔赛区决赛11日在勒利德布尔市举行。10名参赛选手以自身经历阐释对“天下一家”这一演讲主题的看法，并展示了中文歌曲演唱、少林武术等才艺。最终，加德满都大学孔子学院的杨魁（中文名）拔得头筹，将代表尼泊尔赛区参加在中国举办的“汉语桥”总决赛。

中国驻尼泊尔大使陈松致辞时说，中国驻尼使馆将继续与尼政府和各界朋友携手努力，共同落实好全球文明倡议，积极统筹利用包括政府奖学金在内的各类资源，推动中文教育向高端化、专业化转变，为大家学中文、用中文提供更好机会，增进两国文明互鉴，打造更加紧密的中尼命运共同体。

第22届“汉语桥”世界大学生中文比赛卢旺达赛区决赛、第16届“汉语桥”世界中学生中文比赛和第三届“汉语桥”世界小学生中文秀11日在卢首都基加利卢旺达大学举行。选手们在演讲中讲述了学习中文的心路历程，并表达了对中国文化的热爱。来自卢旺达大学的爱慕（中文名）与来自SOS职业技术高中的奇女（中文名）最终获得大学生组和中学生组冠军。

中国驻卢旺达大使王雪坤致辞说，“汉语桥”不仅是中卢之间重要的沟通桥梁，更是一扇通向中国悠久历史和璀璨文明的大门。中国秉持尊重文明多样性的理念，倡导平等、相互学习、对话和包容。中国将与卢旺达持续合作，共同推进两国发展，为两国人民带来更多福祉。

第16届“汉语桥”世界中学生中文比赛暨第三届“汉语桥”世界小学生中文秀11日在塞浦路斯首都尼科西亚落幕。这是塞浦路斯首次举行“汉语桥”线下比赛，共有27名中小学生参赛。除主题演讲外，参赛选手还展示了舞蹈、唱歌、朗诵、乐器演奏、武术等才艺。最终，来自尼科西亚美国国际学校的伊丽莎白·瓦西里耶娃和威廉·巴拉达分获中学生组和小学生组冠军。

中国驻塞浦路斯大使刘彦涛致辞时表示，青少年最富有朝气和梦想，是中塞两国的未来，期待越来越多塞浦路斯青少年能“追梦中文，不负韶华”，尽快成长为继承和深化中塞友谊的接班人，支持和参与中塞两国务实合作和人文交流。

第22届“汉语桥”世界大学生中文比赛奥地利赛区决赛和第16届“汉语桥”世界中学生中文比赛10日在维也纳大学举行。比赛包含知识问答、主题演讲和才艺展示三个环节，共有来自9所大学和中学的14名选手参加角逐。来自维也纳瓦尔特文理中学的汉娜·热姆利奇和来自维也纳经济大学的卡拉·马尔凯托分获中学生组和大学生组冠军。

中国驻奥地利大使亓玫在颁奖仪式上致辞时赞赏选手们展现出的高水平语言能力和才艺风采，希望同学们以语言为桥梁，加强与不同国家和民族间沟通和交流。

“汉语桥”世界大、中、小学生中文比赛阿联酋赛区比赛暨颁奖典礼10日在迪拜大学举行。32名入围选手参加了才艺展示和中文知识竞赛环节。经过激烈比拼，共有4名选手获得一等奖，将作为阿联酋赛区选手参加全球总决赛。

中国驻阿联酋大使张益明致辞时说，希望“汉语桥”比赛越办越好，成为连接中国与阿联酋的“语言之桥”“文化之桥”和“友谊之桥”。迪拜大学校长伊萨·巴斯塔基表示，中国拥有悠久的历史和灿烂的文化，学好中文十分必要。阿中两国在各领域合作密切，期待双方务实合作和友谊进一步深化。

第22届“汉语桥”世界大学生中文比赛孟加拉国赛区决赛10日在达卡大学现代语言学院举行，来自当地三所孔子学院和孔子课堂的9位选手参赛。选手们在比赛中声情并茂地讲述了自己与中国的缘分及对学习中文的热情，还通过舞狮、武术、舞蹈、书法、脱口秀等展示对中国文化的热爱。最终，南北大学孔子学院学生王亚丽获得冠军，将代表孟加拉国赛区参加全球总决赛。

中国驻孟加拉国大使姚文在致辞时鼓励孟广大青年继续保持对中文的热情，通过学习中文，深入了解中国历史和文化，做中孟友好的使者。达卡大学校长阿克塔鲁扎曼表示，希望“汉语桥”能鼓励更多孟学生学习中文。

第16届“汉语桥”世界中学生中文比赛匈牙利赛区比赛9日以线上方式举行。比赛以“追梦中文、不负韶华”为主题，设有主题演讲和才艺展示等环节。来自匈中双语学校的博骏获得一等奖，将代表匈牙利赛区参加全球总决赛。

中国驻匈牙利大使馆临时代办杨超在致辞中表示，“汉语桥”比赛是文明交流、文化互鉴的桥梁，是展示才华、点亮梦想的舞台。希望通过“汉语桥”比赛，增进中匈两国青少年间交流，激发更多匈牙利青少年学习中文的热情。

“汉语桥”世界大、中、小学生中文比赛巴拿马赛区比赛9日晚在巴拿马城的拉美议会大厦会议厅举行，来自巴全国的40余名大中小学生参赛。选手们通过演讲、唱歌、舞蹈、绘画、厨艺和手工制作等形式，展现自己学习中文和中国文化的收获，不时赢得现场观众热烈掌声。

中国驻巴拿马大使馆文化教育参赞金梁说，在中巴建交6周年之际举行的这次“汉语桥”中文比赛意义非凡。巴拿马大学副校长何塞·莫雷诺强调了孔院在加强中巴两国学术交流中的重要性，并指出“汉语桥”比赛为当地学生展示中文技能提供了宝贵机会。（参与记者：易爱军、苏小坡、刘昕宇、于涛、陈浩、苏津、郭明芳、吉莉、孙楠）

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