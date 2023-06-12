新华社拉姆安拉6月12日电 专访：阿巴斯总统访华将进一步巩固巴中关系——访巴勒斯坦法塔赫中央委员扎基

新华社记者柳伟建

巴勒斯坦民族解放运动（法塔赫）中央委员、阿拉伯关系和中国事务部部长阿巴斯·扎基日前在约旦河西岸城市拉姆安拉接受新华社记者专访时表示，巴勒斯坦和中国的友好关系源远流长，巴勒斯坦总统阿巴斯即将对中国展开的国事访问将为进一步巩固双边关系打下基础。

扎基在采访中指出，中国和巴勒斯坦是“比兄弟还要亲近的朋友”，中国是最早支持巴勒斯坦人民正义事业、最早承认巴勒斯坦解放组织（巴解组织）的国家之一，也是最早同巴勒斯坦国建交的国家之一。今年适逢巴中建交35周年，一直以来两国在彼此核心利益上始终相互支持。中国坚定支持巴勒斯坦人民恢复民族合法权利的正义事业，坚定支持建立以1967年边界为基础、以东耶路撒冷为首都、拥有完全主权、独立的巴勒斯坦国，这对巴方而言具有重要意义。

扎基表示，以美国为首的西方国家长期以来用“帝国主义”“殖民主义”等思维看待中东地区，给域内国家带来了巨大灾难。包括在巴勒斯坦问题上，美国等西方国家长期“拉偏架”、搞双重标准，这使得巴勒斯坦人民的合法权利和诉求长期得不到保障和解决。

扎基赞赏习近平主席就解决巴勒斯坦问题提出的“四点主张”，赞赏中方为推动巴以和平进程付出的努力。他说，中方始终将巴勒斯坦问题置于国际议程的优先位置，呼吁全面、公正、持久地解决该问题。本月初，中方宣布将再向联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处捐款，这充分体现了中国对巴勒斯坦人民合法权利的支持。

扎基感谢中方在联合国等层面对巴勒斯坦人民的支持，在巴中关系良好发展的基础上，阿巴斯访华将进一步巩固现有成果。他还说，阿巴斯此访将聚焦“阿拉伯和平倡议”，期待中国今后在巴以问题上继续发挥更大作用。

谈到2022年12月召开的首届中国－阿拉伯国家峰会，扎基说，这是阿中双方关系史上一次具有里程碑意义的峰会，擘画了阿中友好合作未来发展的蓝图。值得一提的是，阿巴斯将是峰会后首位访华的阿拉伯国家元首，反映出中方对推动解决巴勒斯坦问题的重视。

扎基同时表示，今年3月中方成功促成沙特与伊朗实现历史性和解，这是中方提出的全球安全倡议的一次重要实践。扎基认为，沙特与伊朗的成功和解证明中东地区政治格局正在发生变化，域内国家团结自主的意识也在逐步增强。

(责编：崔译戈、刘叶婷)