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澳科研人员在古老岩石中发现16亿年前生物群

2023年06月12日11:04 | 来源：新华网
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　　新华社堪培拉6月12日电（记者岳东兴）澳大利亚国立大学日前发布公报说，该校研究人员参与的一项研究发现了一种至少16亿年前就在地球上存在过的生物群，早于其他已知的动植物，相关研究论文已发表在英国《自然》杂志上。

　　公报说，这一生物群被称为“原甾醇生物群”，属于真核生物的一种，被认为是人类和所有其他有核生物“已知最早的祖先”。

　　研究人员在一块有16亿年历史的岩石中发现了化石脂肪分子，该岩石形成于澳北领地附近的海底，这些分子拥有一种原始的化学结构，暗示了一种早期复杂生物的存在。研究人员表示，“原甾醇生物群”在其他动物或植物出现之前至少生活了10亿年，并且该生物群可能是地球上最早的掠食者，它们会捕食并吞噬细菌。

　　据研究人员介绍，此前科学家们不知道如何寻找它们，而事实上“原甾醇生物群”在世界各地海洋生态系统中普遍存在，可能塑造了地球历史上大部分时间的生态系统。这一古老生物从大约16亿年前繁衍生息到大约8亿年前，但它们灭绝的确切时间尚不清楚。

(责编：崔译戈、刘叶婷)

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