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“朱鹮杯”中日友好大学生演讲大赛在日本新潟举行

2023年06月12日08:42 | 来源：新华网
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　　新华社日本新潟6月11日电（记者郭丹　李光正）由中国驻新潟总领馆主办的“朱鹮杯”中日友好大学生小组演讲大赛11日在日本新潟县新潟市举行。14支日本大学生代表队围绕“想知道的中国”和“中国年轻人的潮流”两个主题用日语进行演讲，生动讲述了日本年轻人眼中的中国。

　　参赛的日本高校位于新潟县、宫城县、福岛县、山形县等地。比赛中，各代表队演讲的题材广泛，从中国流行的汉服、社交媒体，到中国的电动汽车、风力发电、人工智能机器人，再到中日友好的象征朱鹮，在中日广受欢迎的音乐人士、中日饮食文化等，丰富多彩。

　　中国驻新潟总领馆代总领事刘宏致辞说，演讲为日本大学生理解当代中国、也为了解日本年轻人眼中的中国提供了契机，有助于两国加强相互理解与交流。希望年轻的参赛选手们能以广阔的国际视野开展国际交流，以开放包容的心态增进中日相知相亲，传递中日友好信念，为增进两国青年一代相互理解和友好交流做出贡献。

　　经过激烈角逐，新潟县立大学的“朱鹮队”获得了特等奖。该队选手之一本间奈樱说：“通过演讲，不仅与大家分享了我们了解到的中国风力发电事业，同时大家的演讲也让我们对中国有了更多的了解，特别开心。”

　　日本法政大学名誉教授王敏作为大赛主评委在赛后点评说，比赛不仅展现了大家较高的调查研究能力、表达能力，更展现了大家放眼世界、心系两国友好的胸怀。

　　近几年来，中国驻新潟总领馆多次主办摄影、书画、征文、演讲、围棋比赛等中日友好交流活动。

(责编：崔越、刘叶婷)

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