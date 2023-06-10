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中国援马耳他医疗队派遣30周年纪念活动在瓦莱塔举行

2023年06月10日15:31 | 来源：新华网
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　　新华社瓦莱塔6月10日电（记者陈文仙）由中国驻马耳他大使馆举办的中国援外医疗队派遣60周年暨中国援马耳他医疗队派遣30周年纪念活动，9日晚在首都瓦莱塔举行。马耳他总统维拉、马政府官员、多国驻马使节、中资机构和侨胞代表等约300人参加活动。

　　国家卫生健康委员会副主任曹雪涛在视频致辞中说，60年来，中国向76个国家和地区派遣援外医疗队员3万人次，挽救了无数生命。中马两国在卫生健康领域保持长期友好合作关系，中方愿同马耳他各界一道，继续深化卫生健康领域合作交流。

　　马耳他卫生部常任秘书凯特库蒂在现场致辞时说，马中合作的成功是不同文化相互学习、持续寻求尊重和共同发展的明证。

　　中国驻马耳他大使于敦海在致辞中表示，今年是中国援外医疗队派遣60周年，也是援马医疗队派遣30周年，援马医疗队已成为中马友谊的见证。

　　在当天的活动上，嘉宾们共同观看“中国援马耳他医疗队派遣30周年”图片展，以及题为《友谊、奉献、合作、交流》的专题宣传片。

　　自1993年以来，中国政府先后派出18期援马医疗队，累计治疗患者约25万人次。1994年，中国和马耳他政府合作成立地中海地区中医中心，2008年中医中心在马耳他国立圣母医院设立中医科。

(责编：崔译戈、崔越)

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