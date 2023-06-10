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共话中国经济新机遇丨芬兰商会报告：中国经济增长为芬企提供新机遇-新华网

2023年06月10日15:30 | 来源：新华社
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　　新华社赫尔辛基6月9日电（记者陈静 徐谦）芬兰中央商会9日公布最新研究报告说，中国经济重回强劲增长轨道，将为芬兰企业开辟新发展机遇。

　　报告说，大部分芬兰企业在中国的发展非常成功，对中国经济增长持乐观态度。报告援引芬兰国家商务促进局一项商业信心调查说，近80%的受访企业预计今年在中国的营业额、盈利能力和投资将实现进一步提升。

　　芬兰国家商务促进局中国区主管马尔科·蒂耶斯迈基在报告中表示，中国经济经历新冠疫情冲击后转入强劲增长，今年第一季度数据超出大多数分析师预期，中国经济增长目标预测普遍被上调。蒂耶斯迈基认为，中国经济有望在未来几年维持快速增长。新材料应用、建筑可持续和数字化在工业中的应用等都是当前中国经济领域热门话题。

　　商会专家莱妮塔·托伊瓦卡在报告中指出，应对气候变化离不开与中国的合作，芬兰企业在提供低碳解决方案、零排放运输、循环经济等领域都面临商机。

　　这份名为《中国观察》的报告由来自芬兰外交部、经济事务和就业部、芬兰银行、芬兰国家商务促进局和芬兰国际问题研究所的多位专家共同撰写而成。

(责编：崔译戈、崔越)

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