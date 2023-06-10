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综合消息：沙美斡旋促成短暂停火 苏丹冲突双方承诺遵守

2023年06月10日15:28 | 来源：新华网
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　　新华社喀土穆6月9日电 在沙特阿拉伯和美国斡旋下，苏丹冲突双方达成为期24小时的停火协议，从喀土穆时间10日早6点开始生效。苏丹武装部队和快速支援部队都承诺将遵守停火协议。

　　沙特外交部9日发表声明说，苏丹冲突双方承诺将在停火期间停止袭击、炮击和空袭，不再使用无人机，并停止调动和集结武装力量。声明还强调，根据协议，冲突双方将允许人道主义援助在全国所有地区自由出入，并为此提供协助。

　　苏丹武装部队随即确认停火承诺，但表示“保留对快速支援部队在停火期间的任何违规行为作出反应的权利”。快速支援部队也在一份声明中确认对停火的承诺，表示将为人道主义援助提供帮助，并希望武装部队履行其承诺，不阻挠人道主义援助。

　　苏丹武装部队和快速支援部队的冲突9日仍在继续。当地媒体援引目击者的话说，在首都喀土穆，耶尔穆克国防工业基地附近再次发生交火。快速支援部队此前曾在社交媒体上宣称已经控制该基地。另有目击者说，武装部队战机持续轰炸喀土穆东部的部分目标，高射炮声此起彼伏。此外，喀土穆北部也不时传来炮击声和密集的交火声。

　　持续近两个月的冲突导致苏丹人道主义局势日趋恶化，其中喀土穆和苏丹西部达尔富尔地区受害最深，公共服务严重短缺，医院缺医少药。激烈的武装冲突造成百姓被困，无法逃离交战区而备受煎熬。据当地媒体援引的不完全统计，冲突已导致1800多人死亡，约200万人流离失所，其中超过47.6万人涌入邻国。

　　4月15日，苏丹爆发武装冲突。5月20日，冲突双方在沙特红海港口城市吉达签署为期7天的停火协议。5月29日，双方同意将停火协议延长5天。此后，冲突双方继续交战至今。（参与记者：王昊）

(责编：崔译戈、崔越)

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