新华社北京6月10日电 综合新华社驻外记者报道：因卡霍夫卡水电站遭破坏而被洪水淹没的新卡霍夫卡市水位9日下降了2.5米，仍有17个居民点约2.23万间房屋被淹，超过5800人从赫尔松州洪涝灾区疏散。俄罗斯总统普京9日要求成立政府委员会，以消除水电站遭袭在赫尔松地区引发洪灾造成的后果。

——塔斯社9日援引赫尔松州代理行政长官萨尔多的话报道说，因卡霍夫卡水电站遭破坏而被洪水淹没的新卡霍夫卡市水位下降到9.5米。据预测，水位处于高位的情况或将持续10天。超过5800人从赫尔松州洪涝灾区疏散。萨尔多说，卡霍夫卡水电站结构损毁可能导致水库主干渠水位下降，影响伊万诺沃镇近4000名居民的饮用水供应。相关部门已安排使用自流井向该地区供水，并安排运送饮用水。

——据俄总统网站9日发布的消息，俄总统普京当天要求总理米舒斯京成立一个政府委员会，以消除卡霍夫卡水电站遭袭在赫尔松地区引发的大规模洪灾造成的后果。

——俄总统新闻秘书佩斯科夫9日表示，卡霍夫卡水电站遭破坏后，赫尔松州部分地区民众在乌克兰武装力量不间断的炮击下疏散。他说，乌军对该地区的炮击始终没有停止，一些洪灾幸存者死于炮击。

——俄联邦消费者权益保护和公益监督局8日发布消息说，该部门对赫尔松州20个居民点，包括位于第聂伯河下游的居民点的环境水质进行采样分析，未发现上述地区饮用水水质偏离标准。

———乌克兰外交部8日发布新闻公告说，乌外长库列巴与联合国驻乌克兰人道主义协调员丹尼斯·布朗当天就加强联合国援助以克服卡霍夫卡水电站大坝遭破坏引发的人道主义后果进行了会谈。在俄方同意并提供安全保障情况下，联合国将立即在扎波罗热和赫尔松组织人员，从乌方控制领土进入俄方控制的第聂伯河左岸地区，向受灾民众提供人道主义援助并组织人员疏散，乌方承诺为联合国在整个受灾地区开展人道主义救援行动提供一切安全保障。

——据乌克兰国际文传电讯社9日报道，乌国家核电公司总裁科京当天接受媒体采访时称，除了卡霍夫卡水库，扎波罗热核电站的冷却池还有多个替代水源，包括移动泵水设备和地下饮用水水井。卡霍夫卡水电站被破坏事件目前未对扎波罗热核电站安全构成直接威胁，即使水库水位降至最低水平，扎波罗热核电站的泵水设备也可向核电站冷却池供水。

——普京9日在索契会见白俄罗斯总统卢卡申科时表示，待7月7日至8日设施筹备工作完成后，俄在白俄罗斯部署战术核武器的程序将正式启动。普京同日在索契会见记者时表示，乌克兰已经开始反攻，“乌军动用战略储备就证明了这一点”。他表示，乌军在反攻中损失惨重，但仍有进攻潜力。普京同时表示，俄军现代化武器并不够用，但国防工业和军工综合体正在快速发展，能够解决武器生产等所有问题。

——俄国防部发言人科纳申科夫9日通报说，当天凌晨，俄军对乌境内存有外国制造的弹药和军事装备的仓库发动集群打击，命中所有指定目标，切断了乌军在作战行动地区的补给。

——乌国防部副部长马利亚尔9日在社交媒体发文说，目前冲突中心在乌东部，俄军在利曼、巴赫穆特、阿夫杰耶夫卡、马林卡方向集结了主要力量，双方正在进行激烈战斗。在扎波罗热方向，俄军在组织防御，双方的阵地战仍在继续。

——俄外交部9日宣布，俄联邦将于11月7日彻底退出《欧洲常规武装力量条约》。俄已向条约缔约国通报俄方决定。

——俄外交部9日发布新闻公告说，就日本政府向乌克兰交付军事装备的决定，俄方当天召见日本驻俄大使，告知日方，此举将导致战斗行动升级以及乌方人员伤亡进一步增加。（参与记者：耿鹏宇、李东旭、李铭、黄河、刘恺）

(责编：崔译戈、崔越)