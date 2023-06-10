新华社巴黎6月9日电（记者唐霁）“你好中国！”——2023长江主题旅游海外推广季法国专场活动9日在位于塞纳河畔的巴黎中国文化中心拉开帷幕，80余名中法各界人士出席了活动。

记者在现场看到，组织者以立式数字屏模式向来宾展示了长江流域文旅资源和长江文化旅游的独特魅力。活动包括“发现中国长江之美”图片与影像展、“长江主题视频全球展映”看片会以及茶艺展示等。

巴黎中国文化中心主任刘红革在致辞中表示，长江诠释着中华山河的精彩，也承载着独特的东方意境。欢迎法国公众通过长江主题数字图片及影像展，以及沿江省份的旅游介绍，了解长江流域的瑰丽风光、文化遗产和绿色生态，感知长江文化的深厚底蕴，感受长江旅游的精彩。

中国文化和旅游部中外文化交流中心副主任万铤在视频致辞中表示，本次法国专场活动旨在为法国民众搭建起展示长江文化旅游资源的窗口，展现长江的多样风光，讲述内涵丰富的长江故事。同时线上也推出了500余个数字产品，10条长江主题国家级旅游线路和《长江国际黄金旅游带精品线路书》。

曾多次访问中国的法兰西学院艺术院通讯院士高立昂也在致辞中表示，相信通过长江数字图片和影像展一定会丰富法国公众对长江旅游价值的认知。

据介绍，2023长江主题旅游海外推广季由中国文化和旅游部国际交流与合作局、文化和旅游部资源开发司及国家广播电视总局国际合作司联合主办。9日的活动由巴黎中国文化中心、中外文化交流中心及江苏、湖北、江西三省文化和旅游厅共同举办。数字展览活动将持续至6月30日。

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