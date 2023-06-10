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中国—匈牙利企业贸易对接会在布达佩斯举行

2023年06月10日14:41 | 来源：新华网
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　　新华社布达佩斯6月9日电（记者陈浩）“中国—匈牙利企业贸易对接会暨签约仪式”9日在匈牙利首都布达佩斯举行，两国近百名企业家、代表出席活动，双方企业签署多项贸易协议。

　　这次活动由中国商务部组织，以加强中匈经贸往来，推动两国企业合作。中国保利集团、新兴际华集团、中国林业集团、中国一重集团、中国南光集团、中国农业发展集团等企业参加活动。

　　匈牙利外交与对外经济部出口促进司司长格拜尔·奥德丽恩表示，中国经济是世界经济增长的重要动力。此次活动将进一步促进双边经贸合作，为匈中经贸发展拓展新机遇。

　　中国商务部对外贸易司司长李兴乾在对接会上说，中方欢迎匈牙利企业来华参加中国国际进口博览会、中国国际消费品博览会等展会，加大优势产品在华推介力度，拓展中国市场，与全球伙伴分享中国市场机遇，实现互利共赢。

　　中国驻匈牙利大使馆公使衔经济商务参赞刘波表示，近年来，中匈两国在贸易、投资等领域的合作取得一系列重要进展，中方将继续与匈方携手加强经贸合作，共创发展机遇，造福两国人民。

(责编：崔译戈、崔越)

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