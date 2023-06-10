新华社北京6月10日电（国际观察）美英澳执意推动核潜艇合作 引发国际社会担忧

新华社记者

国际原子能机构六月理事会日前在奥地利维也纳召开，美英澳核潜艇合作问题受到各方关注。在中国推动下，该机构连续第八次以政府间讨论的形式审议该问题。

分析人士指出，美国、英国和澳大利亚抱持冷战思维执意推动核潜艇合作，引发国际社会担忧。此举开创了危险的先例，加剧核扩散风险，冲击国际核不扩散体系，严重威胁地区和平稳定。

国际社会质疑

中国常驻国际原子能机构代表李松8日作专题发言，指出美英澳核潜艇合作的本质是美英作为核武器国家，与无核武器国家和军事盟国澳大利亚开展核潜艇合作，涉及数吨武器级高浓铀转让。美英澳出于众所周知的地缘政治目的，悍然开展上述战略性军事合作，史无前例地跨越了《不扩散核武器条约》原则和实践的门槛。此举严重冲击国际核不扩散体系，对机构保障监督机制构成严峻挑战。

中方敦促美英澳以实际行动回应国际社会关切，忠实履行核不扩散义务，与其他各方在平等和相互尊重基础上保持坦诚、透明的沟通。俄罗斯、巴基斯坦、埃及等二十余国代表在理事会期间发言，呼应中方立场和主张。

美英澳核潜艇合作计划自公布伊始，便遭到国际社会诸多质疑，但三国一意孤行推动该计划。今年3月，美英澳宣布核潜艇合作方案。根据澳大利亚政府发布的三方联合声明，从2023年开始，增加美国核潜艇访澳港口的次数；从2026年开始，增加英国核潜艇访澳港口的次数；最早从2027年开始，美英将轮流在澳部署核动力潜艇。

核潜艇买卖方面，三方预计最早从本世纪30年代开始，美国将向澳出售三艘弗吉尼亚级攻击型核潜艇，并有可能按需再出售两艘。澳大利亚还将同英国联合研制，并在澳生产新型核潜艇。

危及核不扩散机制

美英澳在这场合作中，打着“海军动力堆”的旗号，声称遵守核不扩散承诺，但其行为实则是历史上首次核武器国家向无核武器国家转让核潜艇动力堆及大量武器级高浓铀。

澳大利亚“珍珠与刺激”网站5月24日刊发联名公开信，作者包括来自澳大利亚国立大学和墨尔本大学等高校的学者、国际问题专家以及前外交官等100多人，呼吁澳政府关注他们对于美英澳核潜艇合作的担忧。公开信指出，未来澳大利亚海军核反应堆将以武器级铀为燃料，而且会以保护美国敏感军事信息为由，不受国际原子能机构的常规保障措施约束，这为其他无核武器国家“开创了一个令人不安的先例”，并有可能破坏防止核扩散的国际控制机制。

“如果三方合作的核潜艇不打算携带核武器，那么为什么会需要高浓缩铀，而不是足以作为核燃料的低品位铀？”《南华早报》一篇评论文章日前发出质疑。

与此同时，三方作出的所谓核安全保证也未获得澳当地民众的认可。5月初，数千名澳大利亚民众在肯布拉港集会，抗议澳联邦政府按照美英澳合作协议，有意在这座东部港口建造核潜艇基地。

破坏地区稳定

柬埔寨首相洪森5日表示，由美英澳组成的核潜艇合作联盟正成为东盟高度关注的问题。他说，这一军事联盟是该地区“一场非常危险的军备竞赛的起点”，如果这种情况继续下去，世界将面临更大的危险。

分析人士指出，美国等一些西方国家一面宣称支持以东盟为中心的区域机制，一面又积极推进核潜艇合作妄图拉小圈子，破坏和平稳定，引发地区国家不满。

今年3月美英澳公布具体合作方案后，印度尼西亚和马来西亚等东南亚国家纷纷对此表达担忧，担心这将加剧地区军备竞赛。澳大利亚前总理保罗·基廷说，该合作是澳政府百年来“最糟糕的决定”，这一决定不利于澳自身利益，也不利于地区安全。

在柬埔寨贝尔泰国际大学资深教授约瑟夫·马修斯看来，美英澳核潜艇合作对东盟和整个亚洲地区构成重大安全威胁，这个联盟将在该地区引发常规和核军备竞赛，破坏和平与安全，破坏经济发展，破坏东盟的中心地位。

印度尼西亚智库印尼国际战略研究中心研究员韦罗妮卡·莎拉斯瓦蒂指出，向澳大利亚提供攻击型核潜艇，说明美国仍抱有冷战思维，试图强化与盟友的力量建设。所谓建立战略平衡以维护东南亚地区的稳定，不过是美英澳三方在东南亚地区实施武力干预和政治操控的借口，必然会导致地区混乱与破坏。

新加坡国立大学亚洲研究院杰出研究员马凯硕也认为，美英澳联盟是倒退回过去的一步，而不是走向未来。（参与记者：于涛、岳东兴、吴长伟、汪奥娜）

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