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通讯：“中国医生是我的救命恩人”

——记中国援莱索托医疗队成功完成高难度子宫切除手术

2023年06月10日11:14 | 来源：新华网
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　　新华社约翰内斯堡6月9日电 通讯：“中国医生是我的救命恩人”——记中国援莱索托医疗队成功完成高难度子宫切除手术

　　新华社记者谢江

　　“谢谢中国医生，没有你们的帮助，我可能永远也无法摆脱这个怪病的折磨……谢谢你们，中国医生是我的救命恩人！”年逾六旬的莱索托患者玛玛彻莉激动地向中国第17批援助莱索托医疗队的医生们道谢。6月9日，被“巨大子宫肌瘤合并上腹壁巨大疝”折磨多年的玛玛彻莉，在中国医疗队成功实施手术救治后出院了。

　　玛玛彻莉来自非洲南部国家莱索托一个偏远山村，多年来承受着一种“怪病”的折磨——上腹和下腹各长出一个巨大的包块。由于莱索托医疗资源非常稀缺，加上病情复杂，虽然玛玛彻莉多年来四处求医，但没有一家医院能收治她。随着年龄增长，她身上的包块越长越大，还开始出现尿频、尿急等症状，严重困扰她的日常生活。

　　经多方打听，玛玛彻莉听说在莱索托北部莫特邦医院工作的中国医生可以帮助她。于是，她抱着试一试的心态，走了两三个小时的山路来到医院。

　　经中国医疗队妇产科医生夏萍、普外科医生杨虎询问病史和仔细检查，初步诊断玛玛彻莉的症状为“巨大子宫肌瘤合并上腹壁巨大疝”，随后进行的腹部超声波检查也验证了他们的诊断。

　　据医疗队队长、麻醉科医生王加芳介绍，患者子宫里有一个直径约20厘米的巨大子宫肌瘤，已明显压迫膀胱；同时合并一个直径约15厘米的巨大腹壁疝。如果分两次手术，病人须经历两次麻醉，既增加其经济负担，还将加大二次手术的难度。

　　于是，经详细讨论研究和风险评估，医疗队决定由王加芳医生为患者实施麻醉，由夏萍和杨虎两位医生合作将两次手术合并，一次性切除子宫联合腹壁巨大疝修补。

　　当听到中国医生愿意并能够为她手术时，玛玛彻莉激动不已，连声用当地语说“谢谢中国医生！”

　　“整个手术历时约3个小时，手术过程有惊无险。术中成功切除了子宫，使用补片修补了直径约15厘米的巨大疝气，整个手术出血只有约20毫升。”夏萍说。

　　王加芳介绍，患者术后恢复也非常顺利，术后第二天就可以下床活动了。

　　“谢谢中国医生，没有你们的帮助，我永远也无法摆脱这个怪病的折磨，你们是我的救命恩人！”玛玛彻莉在手术成功后激动地说。

　　王加芳表示，今年是中国援外医疗队派遣60周年。这次手术的成功再次彰显了中非人民之间深厚的友谊。中国援非医疗队的使命不仅是要救治患者，更要通过本职工作向当地人民传递中非友好合作的理念。

　　“援莱索托医疗队将继续发扬‘不畏艰苦、甘于奉献、救死扶伤、大爱无疆’的中国医疗队精神，传承好援莱医疗队的光荣传统，以仁心仁术造福当地人民，为莱索托人民的健康保驾护航，为中莱友谊事业添砖加瓦！”王加芳说。

　　中国第17批援助莱索托医疗队由来自湖北省武汉市的7名医护人员组成，于今年3月底抵达莱索托首都马塞卢，开始执行为期一年的医疗援助任务。

(责编：崔译戈、崔越)

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