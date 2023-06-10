新华社北京6月10日电 综合新华社驻外记者报道：“汉语桥”世界大、中学生中文比赛日前在智利、以色列、伊朗、捷克等国举行。

第16届“汉语桥”世界中学生中文比赛和第22届“汉语桥”世界大学生中文比赛智利赛区决赛8日在智利天主教大学东校区举行。本次活动由中国驻智利大使馆、智利天主教大学孔子学院主办。共有来自智利7所中学和10所大学的选手参赛，最终3名中学生和6名大学生进入决赛，他们参加了主题演讲、知识问答和才艺展示三个环节的激烈角逐。获得中学生组第一名的是16岁的哈薇拉·伊拉瓦卡，大学生组第一名是智利天主教大学职业教育学院一年级学生埃米莉亚·米兰达。她们将代表智利赛区参加在中国举办的“汉语桥”总决赛。

中国驻智利大使牛清报勉励参赛选手们以“汉语桥”比赛为起点，继续学好用好中文，成为中智两国之间的“友谊桥”、两国人民之间交流互鉴的“文明桥”。

第22届“汉语桥”世界大学生中文比赛以色列赛区比赛8日在以色列海法大学举行，来自5所大学的7名选手参加了当天的角逐。比赛包含主题演讲、知识问答和才艺展示三个环节。经过激烈角逐，来自对外经济贸易大学以色列分校的阿米特·波特曼摘取桂冠，将代表以色列赛区参加在中国举办的“汉语桥”总决赛。

中国驻以色列大使馆公使衔参赞刘松在现场致辞说，“汉语桥”比赛经多年发展已成为国际友人了解中国的重要窗口。以色列赛区的比赛精彩纷呈，构筑起中以人文交流的重要桥梁，帮助以色列年轻人加深对中国的了解。他鼓励参赛选手继续努力学习中文，成为未来中以文化交流和友好合作的使者，为推动中以关系发展作出贡献。

第22届“汉语桥”世界大学生中文比赛伊朗赛区比赛7日在德黑兰大学举行。来自伊朗各地的16名大学生参加了比赛，比赛包括主题演讲、知识问答、才艺展示等环节。最终来自德黑兰大学的亮亮（中文名）获得冠军，她将代表伊朗前往中国参加总决赛。

中国驻伊朗大使常华在致辞中说，在各方努力和支持下，德黑兰大学第二次在伊朗成功举办“汉语桥”伊朗赛区决赛，也是“汉语桥”第一次在伊朗以线下形式举办比赛。这得益于中伊全面战略伙伴关系的进一步深化，也是伊朗开设中文专业各高校师生共同努力的结果。

第22届“汉语桥”世界大学生中文比赛捷克赛区决赛7日在位于捷克首都的布拉格金融管理大学举行。本次比赛由中国驻捷克大使馆主办、布拉格金融管理大学孔子学院承办。比赛主题是“天下一家”，比赛内容包括主题演讲、知识问答和才艺展示等环节。最终，18岁的捷克选手基姆从9名参赛者中脱颖而出，获得冠军，他将代表捷克赛区参加在中国举行的“汉语桥”总决赛。

中国驻捷克大使冯飚在致辞中说，“希望这次比赛能够成为大家学习中文和了解中国文化的一个窗口，不断加深中捷两国人民之间的传统友谊和民心相通”。期待有更多捷克青年朋友学习中文，成为中捷友好的使者和“天下一家”的践行者，为促进中捷关系发展作出贡献。（参与记者：尹南、张笑然、王卓伦、沙达提、邓耀敏）

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