新华社特古西加尔巴6月9日电 综合消息：推进洪中两国各领域合作——洪都拉斯各界期待洪总统访华取得丰硕成果

新华社记者吴昊 陈昊佺

应国家主席习近平邀请，洪都拉斯共和国总统伊丽丝·希奥玛拉·卡斯特罗·萨缅托于6月9日至14日对中国进行国事访问。卡斯特罗一行9日上午抵达上海，开启洪都拉斯总统对中国的首次国事访问。中洪两国元首将举行历史性会晤，共同规划和引领中洪关系未来发展。

卡斯特罗总统访华前，洪方多位官员、媒体人士和专家学者等接受新华社记者采访时表示，热切期待卡斯特罗总统此次访华推进洪中两国加强各领域合作、密切各层面交流。

洪总统府事务部部长（即内阁首席部长）鲁道夫·帕斯托尔表示，洪中两国元首将开展高层互动。洪方愿与中方成为好伙伴，希望中方助力洪国家发展。今年3月26日洪中建交以来，两国已取得多项合作成果，随着两国关系深入发展，未来将有更多合作机遇。

“洪中（外交）关系刚起步，我们就已见证（双方的）友谊和团结。”洪都拉斯外长雷纳告诉新华社记者，洪中建交以来，双方已取得多项重要合作进展。卡斯特罗总统此次访华，最重要目的是与中国达成更高水平合作。相信双方领导人会晤将结出硕果，为两国民众提供更多发展机会。

洪自然资源与环境部部长勒基·梅迪纳期待，卡斯特罗总统此访能促进洪中两国今后在环保领域合作。梅迪纳说：“中国在环境保护与生态管理等领域经验丰富，可以帮助我们提高自然保护区管理水平，洪中双方还可以挖掘水力发电、节约用水等方面的合作潜能。”

洪科学、技术和创新部部长路德·卡斯蒂略表示，中国是洪都拉斯技术研发领域的学习榜样，洪方计划同中方加强科技领域机构合作。洪中关系深化有助于加强洪人才培训与交流，促进科技发展，推动基础设施建设。

“过去，我对中国的印象完全来自西方媒体报道，这次中国之行让我亲眼看到现代化城市治理模式，这值得我们学习借鉴。”今年5月，洪《人民权力》报主编佩德罗·门布雷尼奥作为两国建交后首个洪都拉斯访华媒体代表团成员访问中国。他说，随着两国建交，洪都拉斯人民对真实的中国信息需求不断增加，《人民权力》报将追踪报道卡斯特罗总统访华活动，及时展示双边关系成果。

萨尔瓦多·马丁内斯是洪人类学和历史研究所西部地区代表，尤其关注洪中两国文化领域交流合作。“文化事业对洪都拉斯具有重要意义，相信卡斯特罗总统此次访华将加强双方文化交流，向中国朋友介绍玛雅文化，通过文化交流巩固两国友谊。”

“希望随着卡斯特罗总统访华和洪中关系发展，越来越多中国企业来洪投资兴业，创造更多高质量就业岗位。”就职于咨询审计行业的工程师奥雷利娅·卡斯特罗说，希望洪中双边经贸合作日益密切，更多优质的中国产品进入洪市场。

《洪都拉斯日报》发表文章指出，卡斯特罗总统此访将进一步深化洪中两国经贸领域合作，帮助更多洪都拉斯优质农产品进入中国市场。

“洪中领导人的首次会晤具有里程碑意义，将为两国关系开启新时代。”刚刚抵达上海、陪同访华的卡斯特罗总统私人顾问埃克托尔·塞拉亚在社交媒体上发文说。（参与记者：赵晖、陈瑶）

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