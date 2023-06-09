新华社北京6月9日电 题：制裁成瘾 霸道成性

新华社记者樊宇

近日，有美国媒体用醒目标题警告美国政府：“华盛顿正在制裁1.2万个实体，美国反受其害。”截至今年年初，全球已有近1.2万个组织和个人遭受美国制裁。霸权思维惯性驱使下，美国已将制裁作为一种常用工具。但事实上，制裁别国不仅让美国遭受损失，更陷入“失道寡助”的境地。

美国制裁久来有之且工具繁多。众所周知，美国曾出台《武器出口控制法》《出口管理条例》等法规，阻止盟友向社会主义阵营国家出口相关产品。此后，美国以一系列国内法为依据，更是直接对特定国家、组织或个人实施制裁。美国倚仗美元霸权，通过切断其他国家的美元供应和交易渠道，限制美元融通渠道、交易汇路等对他国施压和制裁；使用包括制裁、限制进出口、加征关税等各种贸易管制措施对他国实施经济胁迫。对古巴实施数十年经济、商业和金融封锁；不断强化对朝鲜、伊朗、委内瑞拉等国“极限施压”；全方位制裁俄罗斯；以违反美国制裁规定为由对英国汇丰银行、法国巴黎银行等发出天价罚单；次级制裁迫使西门子、空中客车等欧洲公司从伊朗撤资；违反公平贸易原则，打压围堵中国企业……美国直接制裁及次级制裁的案例不胜枚举。根据美国财政部数据，过去20年美国实施的制裁数增加了大约9倍，上一届总统任期内实施的制裁高达3800项，相当于平均每天挥舞“制裁大棒”3次。

过去10多年来，制裁几乎成了美国应对外交问题的首选工具。美国倚仗军事经济实力，国内法成为其滥用制裁的遮羞布，自由、民主、人权是其常用借口，拉拢、胁迫他国是其惯用手段。美国还通过国内法的域外适用任意扩大制裁措施适用范围，通过所谓“次级制裁”将制裁范围扩大到与原目标国有经贸往来的第三国，以此强化制裁效果。诺贝尔经济学奖得主、斯坦福大学商学院名誉院长迈克尔·斯彭斯指出，经济制裁正越来越多地被当做外交工具来实现非经济目标，“制裁不应成为家常便饭”。

美国滥施制裁已成为当今世界主要风险源。乌克兰危机升级以来，美国制裁变本加厉，不仅加剧全球能源短缺风险、推高世界粮食价格，还进一步破坏了新冠疫情影响下脆弱的全球产业链供应链，给负重前行的世界经济造成拖累。美国塔夫茨大学教授丹尼尔·德雷兹纳在《外交事务》杂志发表文章指出，历届美国政府“滥用经济胁迫和经济暴力”，将制裁作为解决外交问题的首选方案，非但起不到效果，还造成人道主义灾难。

作为名副其实的制裁超级大国，美国滥施制裁严重损害他国主权安全，严重影响他国国计民生，严重违背市场经济原则和国际经贸规则，同时也损害了美国自身利益。彼得森国际经济研究所的一项研究认为，1970年至1997年间，美国的单边制裁仅在13%的情况下实现了目标，却给美国经济造成每年150亿至190亿美元的损失。前白宫官员、哥伦比亚大学全球能源政策中心创始主任杰森·博尔多夫说，过度使用制裁会适得其反，促使贸易伙伴寻求其他盟友或美国银行系统和美元的替代品。美国的盲目自大伤及自身，也让盟友愈发不满。法国《回声报》指出，对俄制裁的“回旋镖”精确地直击西方，制裁的反噬效应令欧洲国家损失惨重。

今天的世界已不可能轻易被美国的霸权意志所左右。以对话解决争端、以协商化解分歧，才是正道。一言不合就举起“制裁大棒”恰恰是缺乏智慧的表现。正如美国《新闻周刊》刊文所指，如何以一种更理性、更有效的方式来沟通，美国需要重新考虑自己的制裁政策了。

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