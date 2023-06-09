新华社华盛顿6月8日电（记者颜亮 邓仙来）中国驻美国大使谢锋日前应邀出席美中贸易全国委员会为其履新举行的欢迎活动并发表主旨演讲。他表示，中美两国应相互尊重、和平共处、合作共赢，探索中美正确相处之道。

谢锋说，当今世界变乱交织，中美关系面临严峻挑战，是止跌企稳、找到正确相处之道，还是螺旋下滑、陷入冲突对抗的深渊，我们再次站在何去何从的十字路口。世界要好起来，中美关系就不能再坏下去。

谢锋说，习近平主席提出相互尊重、和平共处、合作共赢三条原则，指明了新时期中美正确相处的治本之道。中方一如既往重视中美关系，愿与美方共同努力，把握正确方向，推进对话合作，拆除危险燃爆点，以实际行动落实两国元首巴厘岛会晤达成的重要共识，争取中美关系早日回归正轨。

谢锋说，美方应该尊重中国人民选择的发展道路、政治制度和发展权利，尊重中方核心利益和重大关切，确保中美关系沿着正确航向前行，不冲突、不对抗、不打“新冷战”。当务之急是切实管控好台湾问题这个最大风险点。没有人比中方更希望和平解决台湾问题。搞兵棋推演的不是中方，改变现状的也不是中方，制造危机的更不是中方。台湾当局“倚美谋独”和美一些人鼓噪“以台制华”才是对台海和平稳定的最大威胁。现在最根本的是不折不扣坚持一个中国原则，最重要的是用行动恪守中美三个联合公报，最紧迫的是言行一致反对“台独”冒险挑衅。

谢锋说，最近美方表示不寻求同中国“脱钩”，但又提出“去风险”。什么是风险？风险在哪里？怎么去风险？中国老百姓担心这是以“去风险”之名行“脱钩”之实。

谢锋说，一国的安全不能建立在别国不安全之上，一国的产业链稳定不能建立在全球产业链不稳定之上。美将1300多家中国实体列入各类管制和制裁清单，加征关税、出口管制、投资审查等措施纷纷出台，贸易战还没完，又打产业战、科技战，能让美国更安全吗？符合美国利益吗？

谈及中美对话合作，谢锋强调，对话合作要相互尊重、结果导向。为了对话而对话，谈归谈，做归做，不仅解决不了问题，还会适得其反。高层交往尤其要做好全过程管理，对话前营造良好氛围，对话中积累正面成果，对话后扎实推进落实。

谢锋还说，希望与会人士秉持理性务实态度，坚定对华交流合作，明确反对将经济问题政治化，推动解决增加中美航班班次、调整赴华旅行建议、便利签证等具体问题，为中美关系注入更多积极因素，造福两国人民。

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