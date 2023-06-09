新华社利雅得6月9日电（国际观察）与美国渐行渐远 沙特加快战略自主步伐

新华社记者胡冠 段敏夫

美国国务卿布林肯8日结束对沙特阿拉伯的访问。近一个月来，美国对沙特很“热情”，先是5月初总统国家安全事务助理沙利文访问沙特，随后又是布林肯。美国试图通过高官访问重新拉近与沙特的关系，但两人的沙特之行成果寥寥，美国修复美沙关系的算盘未能打响。

分析人士指出，不论是对美国拉拢态度冷淡，还是与地区其他国家寻求和解加强团结，沙特近期一系列外交动作展现了其加快战略自主步伐的决心和信心。

与美国渐行渐远

此次布林肯访问期间再次重申美沙将继续发展安全与军事领域的合作关系。尽管美国努力突出合作与共识，但难掩美沙越发难以“同频共振”的现实。

布林肯访沙前后，沙特在能源、外交领域采取了一系列令美国不快的行动。4日，石油输出国组织（欧佩克）与非欧佩克产油国宣布新的减产措施，同日沙特能源部发布公告，7月原油日产量将额外削减100万桶；6日，伊朗驻沙特大使馆举行复馆仪式；7日，沙特王储兼首相穆罕默德与俄罗斯总统普京通话，讨论原油供给、经贸合作等问题。

分析人士指出，美国关注的平抑油价等议题，已经不再符合沙特的国家利益，或者已经不再是沙特的优先考虑事项。

美国得克萨斯农业与机械大学国际事务学教授格雷戈里·高斯说，冷战期间，美国的主要战略倡议可以在相当大程度上获得沙特支持，“冷战结束后，沙特选择的余地不大。但现在，美国一极独大的时代基本结束，沙特人明白，他们有其他选择”。

复旦大学中东研究中心中东问题专家廖静指出，沙特正致力于塑造一个在政治、经济上具有影响力的阿拉伯国家形象，不再过分依赖美国等西方国家的支持，同时将实现经济多元化发展列为首要目标，不断加快“向东看”步伐。

助推中东“和解潮”

近期中东地区和风劲吹，地区各国外交自主性不断增强。沙特作为地区重要国家以及海湾阿拉伯国家合作委员会和欧佩克的“领头羊”，在这一过程中积极发挥作用，展现出不断增强的外交自主意识。

3月，沙特、伊朗两国代表在北京举行对话，与中方一起签署并发表三方联合声明，宣布沙伊同意恢复外交关系。5月，在沙特吉达举行的第32届阿盟峰会上，叙利亚总统巴沙尔自2011年叙危机爆发以来首次参会并发表讲话。穆罕默德和巴沙尔握手的照片成为阿拉伯世界重归团结的经典画面，进一步凸显了沙特作为中东“和解潮”主力军的形象。

上海外国语大学博士后、中阿改革发展研究中心助理研究员李世峻指出，冷战后由西方主导的世界秩序正在发生变化，沙特更加意识到以务实主导外交及安全政策的重要性，各领域决策更趋自主化，谋求实现其跻身地区乃至世界强国的国家愿景。

在沙特政治分析人士艾哈迈德·易卜拉欣看来，沙特加强战略自主的举措为其实现经济转型发展的“2030愿景”创造了有利的外部环境，这些政策的成功，给同样面临经济转型等挑战的周边国家带来示范效应。

分析人士指出，长期以来，中东是受到外国势力干预最严重的地区之一，不少国家长期陷于战乱和动荡。如今在沙特等地区国家的共同努力下，中东迎来“和解潮”。许多国家正积极寻求新的定位和目标，把经济和民生置于优先位置。

就如伊朗外交部长阿卜杜拉希扬所说，“最近的政治事态发展表明，本地区已进入合作新时期。我们相信，地区国家和人民通过合作能够实现发展、稳定和安全”。

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