新华社东京6月9日电 多家日本媒体9日报道，东京多摩地区居民血液中检出较高浓度的“永久性化学物”，专家称附近的美军横田基地可能是污染源。

据日本《朝日新闻》《每日新闻》等媒体报道，围绕多摩地区饮用水水源疑受全氟和多氟烷基物质（PFAS）污染的问题，一个市民团体2022年11月至2023年3月对该地区650名居民开展血液检测，受检者年龄介于19岁至92岁间，平均66.8岁。

该团体8日公布最终结果显示，650人血液中全氟辛烷磺酸（PFOS）和全氟辛酸（PFOA）的浓度平均值分别为每毫升血液10.8纳克和3.8纳克，这两种物质合计的浓度平均值约是日本全国平均值的2.4倍。

PFAS包括PFOS、PFOA等，广泛应用于多种工业产品。由于这类化学物质难以降解，会在环境和人体中累积，通常又被称为“永久性化学物”。此前研究发现部分PFAS与严重健康问题有关。

负责分析本次血检结果的京都大学环境卫生学副教授原田浩二指出，多摩地区居民血液PFAS浓度较高主要原因是该地区的自来水受污染，污染源可能是附近的美军横田基地。

据日本媒体报道，驻日美军基地附近地区多次曝出PFAS相关新闻。冲绳县市民团体2022年分析冲绳美军基地周边380多名居民血液中的PFOS和PFOA浓度，发现检出的最高浓度达到全国平均值的3倍以上。神奈川县2022年9月称，位于该县的美军厚木基地内含有PFOS的泡沫灭火剂泄漏到附近河流。

(责编：崔越、常红)