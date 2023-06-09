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中国军队第九批援老挝医疗专家组抵达万象

2023年06月09日17:01 | 来源：新华网
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　　新华社万象6月9日电（记者章建华）中国人民解放军第九批援助老挝人民军医疗专家组9日抵达老挝首都万象，开始为期6个月的医疗援助工作。

　　老挝人民军总后勤部卫生局局长坎平在迎接仪式上表示，中国军队持续派出医疗专家组，为老挝提供先进的医疗设备和技术援助，提升老挝人民军103医院的诊疗效率和水平，生动诠释老中命运共同体精神，加深了老中两军间的深厚情谊。

　　专家组组长蔡越表示，“国虽有界，医者无疆”，前几批医疗队为老挝人民军103医院的建设和发展作出了重大贡献，是楷模和榜样。新一批医疗队会一如既往认真履行职责，努力发挥技术水平及专业特长，深入开展医疗保障、临床带教、学术交流、科普讲座等活动，以实际行动诠释中国援外医疗队“不畏艰苦，甘于奉献、救死扶伤、大爱无疆”的精神，用实际行动展现共建人类卫生健康共同体的大国担当。

　　2019年以来，中国人民解放军已向老挝人民军103医院派遣多批医疗专家组。中国驻老挝大使馆国防武官李兵介绍，此次派遣的专家组共10人，来自空军军医大学西京医院，是心血管内外科、神经内外科、血液内科、骨科、消化内科等领域的专家。

(责编：崔越、常红)

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