新华社开罗6月8日电 苏丹武装冲突8日仍在持续。政府军和快速支援部队在首都喀土穆南部爆发冲突，双方在过去48小时内激烈争夺一个军事战略要地。

据苏丹媒体报道，苏丹政府军当天出动战机，对这一战略要地周边进行轰炸。而快速支援部队晚些时候在社交媒体推特上发视频，称已经占领其中的耶尔穆克国防工业基地。该区域包括装甲军司令部、耶尔穆克国防工业基地等，政府军曾部署重兵把守。目前政府军方面并未对快速支援部队的表态作出回应。

当地媒体援引目击者的话说，上述战略要地的天然气存储设施遭到破坏，现场冒出大量火柱和浓烟。附近居民被迫紧急撤离。冲突双方互相指责对方破坏燃料存储设备。

苏丹“自由与变革力量”联盟中的政党和民间社会组织8日再次呼吁停止冲突，并宣布成立一个初步协调机构，“以建立最广泛的民间战线来阻止战争”，认为“当务之急是保护平民、解决人道主义危机和打击撕裂社会的仇恨言论”。

此外，苏丹外交部8日发表声明，称苏丹政府已经通知联合国，正式宣布联合国秘书长苏丹问题特使福尔克·佩尔特斯为不受欢迎的人，从即日起生效。

据报道，苏丹武装部队总司令阿卜杜勒·法塔赫·布尔汉在5月曾致信联合国秘书长古特雷斯，称这名特使“已经成为对联合国产生负面影响的根源”。布尔汉还指责佩尔特斯“带有偏见”，在向联合国汇报苏丹局势的报告中存在“误导”。（参与记者：王昊）

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