新华社约翰内斯堡6月8日电（记者 谢江）8日，由中国银行约翰内斯堡分行携手非洲银行联合捐资的南非贫困小学校舍重建项目，在南非行政首都比勒陀利亚北部的莫策戈法迪瓦小学启动。

中国驻南非大使馆公使李志刚、南非豪滕省副省长奇洛阿内、莫策戈法迪瓦小学师生代表等200余人出席启动仪式。

李志刚在致辞中表示，今年是中南建交25周年，此次联合捐资助学活动展现了中南两国在教育领域加强合作的决心，为增进两国人民友谊与合作带来了新机遇。

奇洛阿内表示，这一重建项目将为当地学生提供更好的学习环境和更多接受教育的机会，助力他们通过教育实现梦想。

中国银行约翰内斯堡分行行长陈隆建说，中方在中非合作论坛第八届部长级会议上宣布将同非洲国家共同实施“九项工程”，其中包括为非洲援助新建或升级学校。中国银行通过此次活动为实施“九项工程”贡献力量。

莫策戈法迪瓦小学目前共有1059名学生、20间教室，其中5间教室仍是建校时用土坯搭建成的土屋，因缺乏资金年久失修，存在严重安全隐患。中国银行约翰内斯堡分行与非洲银行的工作人员了解情况并与校方沟通后，决定捐资为这5间教室进行原址重建。

(责编：崔越、常红)