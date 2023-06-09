新华社洛杉矶6月8日电（记者谭晶晶）美国航天局日前公布的最新卫星数据显示，加利福尼亚州去年冬季强降水使年度净增水量幅度创22年来新高。但这一增幅仍不足以弥补加州多年干旱和过度使用地下水造成的赤字。

美航天局7日发布公报说，其研究人员和德国同行通过卫星观测分析了加州湖泊、河流、水库、积雪及地下含水层中的水量。数据显示，去年冬季“大气河”现象带来的降水缓解了加州过去10年严重旱情导致的缺水。加州在经历多年干旱和地下水减少之后，去年年度净增水量为近22年来之最。

美航天局表示，尽管强降水使加州地表水量得以增加，但用于灌溉和其他需求的地下水储量可能需要数年才能完全得到补充。

“大气河”指出现在约1.5千米高空的大气水汽密集输送带，宽可达数百公里，长可绵延数千公里。在加州经历的这种现象中，来自热带太平洋的气流与在太平洋东北部上空迅速增强的低压系统相互作用产生风暴。据《洛杉矶时报》报道，加州去年冬季经历了超过30场“大气河”风暴。它们导致洪水泛滥，道路和房屋被淹，多地居民被迫疏散撤离。

近年来，美国西部地区遭受的干旱、暴雨、洪涝等极端天气灾害越来越频繁。气象学家表示，全球气候变暖是极端天气现象发生频率增加的重要推手。各国须为应对更频繁、更强烈的气候灾难做好准备；同时应加强国际合作，减少温室气体排放，完善极端天气预警机制，共同应对气候变化挑战。

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