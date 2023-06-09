新华社圣地亚哥6月8日电（记者尹南 张笑然）为纪念北京市与智利圣地亚哥首都大区友城交流，北京市人民政府和圣地亚哥首都大区政府8日在圣地亚哥市中心举办了别开生面的“北京日”活动。

活动中举行的图片展展示了北京端庄大气的古都风貌；代表中国文化、京味儿文化的非物质文化遗产项目——北京内画鼻烟壶、彩塑京剧脸谱、北京鬃人、京作核雕的展示制作和互动交流让智利观众大开眼界；来自北京的表演艺术家们带来的声乐、器乐、传统魔术、京剧等精彩的文艺演出给智利观众留下了难忘的“北京印象”。

北京市委副书记、北京市人民对外友好协会会长刘伟在活动上致辞说，北京市与圣地亚哥首都大区于2007年结为友好城市，多年来两市区携手同行，推动双方关系取得积极的成果。“北京日”活动既是共庆双方多年来友城交往的累累硕果，更是向圣地亚哥首都大区的朋友们表达来自万里之外北京人民的美好祝福，祝愿两市区继续携手共创互利共赢的美好明天。

智利圣地亚哥首都大区市政执行官加芙列拉·埃尔格塔说，北京市与圣地亚哥首都大区经济、文化交流频繁，双方希望在城市规划、循环经济和可再生能源领域继续深化交流合作。

中国驻智利大使馆文化参赞刘雯秋在致辞中说，希望通过这次活动深化中智文化交流合作，促进两国优秀传统文化的互学互鉴，增进民心相通，为北京市和圣地亚哥首都大区的友城关系注入新的活力和动力，推动中智友谊不断踏上新台阶。

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