新华社圣地亚哥6月8日电（记者尹南 张笑然）北京-智利经贸合作推介洽谈会8日在智利首都圣地亚哥举行，来自北京文化旅游、农业食品、信息科技、咨询服务等领域的机构企业与智利合作方共签署8项合作协议、订单合同。

本次会议由中国国际贸易促进委员会北京市分会（北京市贸促会）、智利圣地亚哥商会和智利智中商会主办。北京市委副书记、北京市人民对外友好协会会长刘伟、智利出口促进总局局长伊格纳西奥·费尔南德斯、中国驻智利大使牛清报等出席会议。

刘伟表示，2018年11月，智利与中国签署共建“一带一路”合作谅解备忘录。欢迎智利企业和商务人士到北京投资兴业，进一步深化与北京在经贸、农业、文化旅游、数字经济、绿色能源等领域合作，共享发展机遇，实现共赢发展。

费尔南德斯说，自2005年智利和中国签署自由贸易协定以来，双边经贸合作持续升温，两国将继续加强在矿业、农产品、互联互通技术和经济一体化等方面合作。

牛清报说，智利是拉美经济社会发展程度最高、营商环境最好的国家之一。欢迎智利在中智全面战略伙伴关系基础上，与中国在贸易、投资等方面开展合作，携手发展，共同进步。

本次会议是北京市贸促会今年在南美地区开展的第二场重要经贸推介活动。智利贸易投资促进机构、重点行业商协会和中资及当地企业负责人，以及中智媒体、智库代表等260余人参加会议。

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