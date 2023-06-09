外国媒体记者乘坐京张高铁（中国中铁供图）

人民网北京6月8日电 （记者白紫微）6月8日，由中国国际新闻交流中心组织的来自非洲和亚太地区的25名外国媒体记者实地体验京张高铁，参观“世界最深高铁站”八达岭长城站以及詹天佑纪念馆，并前往中国中铁股份有限公司总部进行参观交流。

在中国中铁设计建设的八达岭长城站，记者们采访了京张高铁勘察设计及运营情况，他们乘坐长达82米的超长电梯抵达出站口，并远眺八达岭长城。随后，记者们前往詹天佑纪念馆参观访问，通过这位“中国铁路之父”的生平，感受中国铁路“穿越百年的民族荣耀”。

当天下午，记者团一行访问中国中铁总部，了解中国中铁基本概况、高铁建设、海外业务、国内工程项目等相关情况，并就海外重点项目建设情况、科技创新及青年培养、企业社会责任履行等情况进行互动交流。

《孟加拉日报》记者莫苏米·伊斯拉姆（Mousumi Islam）表示，中国中铁承建的孟加拉国帕德玛大桥在2022年公路桥通车，帕德玛河两岸人民终于不用再乘舟楫摆渡，长久以来的愿望得以实现，希望中国企业未来能在孟加拉国修建更多类似帕德玛大桥的交通基础设施。阿富汗巴赫塔尔通讯社记者穆罕默德·阿勒夫·安萨里（Mohammad Alef Ansari）表示，乘坐京张高铁之后，他热烈期盼着阿富汗早日拥有如此高效、便捷、智能的铁路系统，欢迎更多中国企业前往他的家乡投资兴业，实现互利共赢。

中国国际新闻交流中心是中国公共外交协会组织实施的关于促进中外媒体进一步务实交流合作的平台，中国中铁是全球最大的建筑工程承包商之一、也是中国铁路建设的主要参与者，双方将借此机会加强交流合作，讲好中国故事、传播好中国声音。

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