中方呼吁国际社会支持阿拉伯国家自主探索符合本国国情的发展道路
新华社联合国6月8日电（记者王建刚）中国常驻联合国代表张军8日表示，国际社会应当顺应潮流，发挥建设性作用，支持阿拉伯国家自主探索符合本国国情的发展道路、自主决定前途命运。
张军在联合国同阿拉伯国家联盟（阿盟）合作问题安理会公开会上表示，近来，中东地区发生了一系列积极变化，团结、合作、对话、和解正在形成强劲势头，为变乱交织的世界注入了新希望、正能量。这充分说明，摆脱阵营对抗，缓解紧张局势，共谋和平发展，是地区国家人心所向。
张军说，各方应当支持阿盟在地区和国际事务中发挥更大作用，领导阿拉伯世界加强战略自主、共谋和平稳定、加快发展振兴、实现团结自强。联合国要依据《联合国宪章》第八章的精神，进一步深化同阿盟合作。安理会要更多倾听阿盟和地区国家意见，支持以地区方式解决地区争端。
张军表示，巴以紧张局势反复上演，充分说明和平进程长期停滞不可持续，零敲碎打的危机管控难以持久，全面公正的解决方案不可取代。中方赞赏阿盟及其成员在巴勒斯坦问题上的正义立场，支持其继续在巴勒斯坦问题上发挥引领作用。联合国、安理会应同阿盟加强协调，以联合国有关决议、“阿拉伯和平倡议”等国际共识为基础，以更强的紧迫感和更有力的举措推进“两国方案”，帮助巴勒斯坦人民早日实现独立建国梦想。
谈到叙利亚局势时，张军说，叙利亚重返阿盟，既是阿拉伯国家团结自强的新动力，也是政治解决叙利亚问题的新机遇。中方期待有关各方抓住机遇，加强对话，逐步积累互信，推动政治进程早日取得进展，带动叙利亚问题早日实现全面解决。也门政治进程保持积极势头，各方就恢复休战保持密切沟通，展现出政治解决问题的前景。中方希望各方以也门人民利益为重，加紧对话协商，设置合理预期，体现适当灵活，尽早推动也门政治进程取得进展。
张军指出，中国和阿拉伯国家的友谊历久弥坚。中方将继续同阿拉伯国家风雨同舟、守望相助，推动构建面向新时代的中阿命运共同体走深走实，为中东地区持久和平、普遍安全、共同繁荣作出积极贡献。
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