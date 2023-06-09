新华社联合国6月8日电（记者王建刚）中国常驻联合国代表张军8日表示，国际社会应当顺应潮流，发挥建设性作用，支持阿拉伯国家自主探索符合本国国情的发展道路、自主决定前途命运。

张军在联合国同阿拉伯国家联盟（阿盟）合作问题安理会公开会上表示，近来，中东地区发生了一系列积极变化，团结、合作、对话、和解正在形成强劲势头，为变乱交织的世界注入了新希望、正能量。这充分说明，摆脱阵营对抗，缓解紧张局势，共谋和平发展，是地区国家人心所向。

张军说，各方应当支持阿盟在地区和国际事务中发挥更大作用，领导阿拉伯世界加强战略自主、共谋和平稳定、加快发展振兴、实现团结自强。联合国要依据《联合国宪章》第八章的精神，进一步深化同阿盟合作。安理会要更多倾听阿盟和地区国家意见，支持以地区方式解决地区争端。

张军表示，巴以紧张局势反复上演，充分说明和平进程长期停滞不可持续，零敲碎打的危机管控难以持久，全面公正的解决方案不可取代。中方赞赏阿盟及其成员在巴勒斯坦问题上的正义立场，支持其继续在巴勒斯坦问题上发挥引领作用。联合国、安理会应同阿盟加强协调，以联合国有关决议、“阿拉伯和平倡议”等国际共识为基础，以更强的紧迫感和更有力的举措推进“两国方案”，帮助巴勒斯坦人民早日实现独立建国梦想。

谈到叙利亚局势时，张军说，叙利亚重返阿盟，既是阿拉伯国家团结自强的新动力，也是政治解决叙利亚问题的新机遇。中方期待有关各方抓住机遇，加强对话，逐步积累互信，推动政治进程早日取得进展，带动叙利亚问题早日实现全面解决。也门政治进程保持积极势头，各方就恢复休战保持密切沟通，展现出政治解决问题的前景。中方希望各方以也门人民利益为重，加紧对话协商，设置合理预期，体现适当灵活，尽早推动也门政治进程取得进展。

张军指出，中国和阿拉伯国家的友谊历久弥坚。中方将继续同阿拉伯国家风雨同舟、守望相助，推动构建面向新时代的中阿命运共同体走深走实，为中东地区持久和平、普遍安全、共同繁荣作出积极贡献。

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