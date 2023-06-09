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中方呼吁发达国家为联合国人口基金提供稳定的核心资源

2023年06月09日13:14 | 来源：新华网
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新华社联合国6月8日电（记者王建刚）中国常驻联合国副代表戴兵8日表示，中方关注联合国人口基金在核心资源筹资方面面临的挑战，呼吁发达国家切实履行官方发展援助承诺，为人口基金提供稳定、充足和可预见的核心资源。

戴兵在联合国开发计划署、联合国人口基金、联合国项目事务厅执行局2023年年会与人口基金执行主任对话会上表示，近年来世界人口快速增长，人口总量已突破80亿。与此同时，全球多重危机交织，影响了妇女和女童的生殖健康状况。国际社会应坚持真正的多边主义，充分展现团结，加大对人口基金工作的支持，加速落实2030年可持续发展目标。

他说，要紧密围绕人口基金战略计划重点，根据各国国情、能力和发展水平，制定有针对性的国别方案，不断提高国别方案实效。要提高全球人口数据收集和利用，加强人口发展趋势动态分析，尊重事实，反对政治化，切实为人口领域课题研究、政策支持和战略计划执行情况监测提供数据支撑，帮助成员减轻不同人口发展趋势造成的负面影响，提高人口领域韧性发展的能力。

戴兵表示，中国自2010年起即向人口基金提供核心资源捐款，支持落实《国际人口与发展会议行动纲领》。中方愿与人口基金在全球发展倡议和人口基金2022-2025年战略计划契合的领域开展务实合作，帮助发展中国家提高发展韧性，加速落实2030年可持续发展目标。

(责编：于洋、徐祥丽)

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