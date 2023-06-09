新华社北京6月9日电 通讯：“茶和天下·雅集”活动走进马卢匈三国

新华社记者

继在韩国、日本、美国、以色列、蒙古国、埃及和约旦等国成功举办后，“茶和天下·雅集”活动日前走进马耳他、卢森堡和匈牙利三国，人们以茶为媒了解中国，增进友谊。

“中国茶很香，很好喝。”12岁的马耳他男孩肖恩·加特和他的同学内森·希克卢纳异口同声地说。

“这是我们第一次品尝中国茶。”他们对新华社记者说，没想到中国茶不仅闻起来香，喝起来也回味无穷。

马耳他中国文化中心、西安市文化和旅游局6日在马耳他首都瓦莱塔联合举办“古茶新韵 悦长安”静态展的“茶和天下·雅集”活动，吸引100多名马耳他民众前来体验丰富多彩的中国茶文化。

展览荟萃茶文化典籍、茶文化器物、茶文化非遗、茶文化文创品、西安文化风物等内容，通过古意承前、拾遗奇技、良艺创新、形图集影四大版块，让观众通过茶叶了解中国的地大物博，通过古都西安感知中华文化的博大精深。展览将一直持续至今年年底。

“展品很美，可以从中看到与我们非常不同的中国文化。”加特对记者说，这激发了他想学习中文的兴趣。

马耳他视觉和表演艺术学校校长玛丽塔·阿卜杜拉对展览活动大加称赞。她说：“我们不仅喝到中国茶，还感受到浓厚的中国文化氛围，这是双重享受。”她期待能有机会去中国看看。

马耳他中国文化中心主任袁媛在展览开幕式上表示，展览不仅展示了西安的文化底蕴，也展示了当今中国充满活力和不断发展的精神以及古老传统与现代景观的迷人融合，让观众感受到茶与西安文化遗产精髓之间的深刻联系，为观众带来一次难忘的中国文化体验。

这是6月3日在卢森堡中国文化中心拍摄的“茶和天下·雅集”活动现场。新华社记者 任珂 摄

“茶和天下·雅集”活动3日走进卢森堡，近百位嘉宾在卢森堡中国文化中心欣赏了来自广西壮族自治区的文艺表演，品尝了广西特色茶。

在卢森堡的活动由中国文化和旅游部、中国驻卢森堡大使馆主办。中国驻卢森堡大使华宁在开幕式上说，饮茶对于中国人而言，不仅是一种生活方式，更承载了对“道法自然、天人合一”处世哲学的精神追求。中国茶品种繁多，体现了中国文化的多样性和包容性，彰显了和谐共存的民族精神内涵。

卢森堡家庭和社会融入大臣科琳娜·卡昂说，在全球化的世界中，人们需要相互了解和认识，而茶将人们聚集在一起。希望卢中两国今后能以茶为媒继续增进交流互鉴、促进民心相通。

广西歌舞剧院的艺术家们带来了别具特色的“八桂风情音乐会”。马骨胡、芦笙等民族乐器演奏的乐曲、《刘三姐》等民族歌谣，让嘉宾体会到独特的中国少数民族文化。来自广西的非遗传承人现场展示了瑶族油茶及六堡茶的制作技艺。广西民族博物馆的“五彩八桂 广西民族服饰展”展示了广西的自然风光、民族服饰和文化。

卢森堡雅典娜中学中文班的学生为活动专门排练了一曲广西山歌。身着中国民族服装的卢森堡青少年用歌声表达对广西文化的喜爱。

6月1日，在匈牙利布达佩斯，一名茶文化爱好者在“茶和天下·雅集”活动上向嘉宾展示冲泡中国茶。新华社发（弗尔季·奥蒂洛摄）

1日，“茶和天下·雅集”活动在中国驻匈牙利大使馆举行。本次活动由中国文化和旅游部、中国驻匈牙利大使馆主办，中国对外文化交流协会、苏州市文化和旅游局、布达佩斯中国文化中心、中国驻布达佩斯旅游办事处承办。

中国驻匈牙利大使馆临时代办杨超在致辞中表示，茶是中国的文化“名片”之一，贯穿于中国人的日常生活，人们通过制茶、饮茶、品茶沟通交往。将中文的“茶”字拆开就是“人在草木之间”，承载了中国“天人合一”的茶道思想。希望通过此次活动，大家可以感受茶的魅力，体会“茶和”之道，愿中匈两国在“和而不同”中进一步加深理解、增进友谊。

当天的活动分为“浅尝·碧螺春”“闻香·茉莉花”“沉醉·桂花红”三个环节，分别展示洞庭碧螺春、茉莉花茶和桂花红茶。来自匈牙利华服社的志愿者结合碧螺春的冲泡，为嘉宾们演示泡茶和敬茶礼节。品茶间歇，来自浙江音乐学院的学生们带来《采茶舞曲》《茉莉花》《采茶扑蝶》等中国民乐演奏。嘉宾们表示，此次活动是他们与中国茶艺结缘的第一步，让他们以茶为媒了解中国，感受中国文化，体验中国的浪漫与风雅，希望在未来了解更多中国茶文化。（参与记者：陈文仙、任珂、陈浩）

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