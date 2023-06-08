新华社北京6月8日电（记者邵艺博、冯歆然）外交部发言人汪文斌8日表示，中国经济将继续发挥引擎作用，为世界经济复苏作出贡献。欢迎更多外资企业来华投资兴业，深耕中国市场，共享发展红利。

当日例行记者会上，有记者问：世界银行和经济合作与发展组织日前相继发布最新报告，上调2023年世界及主要经济体经济增长预期。世行预测2023年中国经济将增长5.6%，经合组织预测2023年中国经济将增长5.4%。二者均提到，中国的重新开放为世界经济发展带来动力。中方对此有何评论？

汪文斌说，近期，包括联合国、世界银行、国际货币基金组织等多家国际组织和机构纷纷调高今年中国经济增长预期，有的机构还连续多次上调，这充分彰显了国际社会对中国经济发展前景的信心。“中国经济将继续发挥引擎作用，为世界经济复苏作出贡献。”

“近期，众多跨国公司高管纷纷掀起‘访华潮’，对中国经济投下‘信任票’。”汪文斌表示，外商看重中国经济复苏带来的巨大机遇，看好中国不断优化的营商环境，纷纷表示对中国市场充满信心，将继续全方位投资中国。

汪文斌说，根据中国贸促会近期的调研报告，97%的受访外资企业对去年第四季度以来中国政府出台的外资政策评价为“满意”以上，对获取金融服务、市场准入等指标的满意度均超过80%。中国欧盟商会发布的报告显示，中国的市场规模、旺盛的需求、研发成果快速商用的能力以及充足的本土人才等因素，促使大批欧洲企业在中国开展本土研发，近六成受访企业表示未来五年将增加在华研发支出。中国美国商会的调查结果也显示，66%的在华美企将在未来两年保持或增加对华投资。

“中国将继续坚定不移推进高水平对外开放，致力于为各国企业打造更好的市场化、法治化、国际化营商环境。我们欢迎更多外资企业来华投资兴业，深耕中国市场，共享发展红利。”他说。

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