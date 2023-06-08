首届中国（德国）贸易博览会7日在德国埃森闭幕。许多参观博览会的德国贸易商表示，期待加强对华贸易合作，引进更多中国优质产品。

据介绍，中国（德国）贸易博览会是专为中国企业与欧洲伙伴推动海外贸易与投资的展览平台。本届博览会5日开幕，汇聚了500余家来自工业机械、建材五金、纺织服装、电子产品等8个行业领域的中国参展商，吸引了超过2万名欧洲贸易商和商务代表等参观者。

德国贸易商沙琳·施图茨告诉记者，虽然她此前从未和中国企业有贸易往来，但中国家电产品的质量和创新速度令业界瞩目。施图茨说：“我特意来这里看看中国产品，了解行业新趋势。我买了一款展商带来的吹风机产品，现场试用效果很好，我会考虑将这家企业纳入供货商。”

德国电子商务企业勒德公司总经理斯特凡·普拉斯曼表示，去年首次与中国供应商合作，产品质量有保障，使用效果超出预期，让他非常惊喜。“德中两国距离遥远，去趟中国不容易。听说博览会上能直接与中国企业接洽，体验优质产品，我毫不犹豫地报了名，因为这是扩大业务领域、寻找中国合作伙伴的难得机遇。”

德国食品企业智慧坚果与果仁有限公司销售总监叶尔努尔·泽伊纳洛夫告诉记者，他已和十余家参展商互换了联系方式，预约试用产品，期待与感兴趣的企业深入商谈。

泽伊纳洛夫说，他女儿今年刚上大学，已经开始学习中文，学着参与对外贸易。“中国是全球贸易的重要参与方，年轻一代如果掌握了中文，将在全球贸易市场上占据优势。”

中国驻杜塞尔多夫总领事杜春国在接受记者采访时表示，本届博览会不仅是一次贸易盛会，也是一次人文交流盛会。当前，中国正加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，这为德国企业对华经贸投资合作提供了更多机遇。只要坚持开放包容、务实共赢的精神，中德经贸合作前景广阔。

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