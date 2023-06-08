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56个国家和地区将参加第29届北京国际图书博览会

2023年06月08日20:28 | 来源：新华网
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　　新华社北京6月8日电（记者史竞男）记者从8日在京举行的新闻发布会上获悉，第29届北京国际图书博览会将于6月15日至18日在北京国家会议中心举办。

　　本届图博会由国家新闻出版署、科技部、北京市人民政府、中国作家协会、中国出版协会主办，中国图书进出口（集团）有限公司承办，阿尔及利亚担任主宾国，将以线下线上一体方式，打造一场集版权贸易、出版展示、文化交流、专业研讨和阅读推广等功能为一体的大型国际文化交流盛会。由中共北京市委宣传部主办的第21届北京国际图书节将同时同地举行。

　　据介绍，本届图博会将有20多万种中外图书亮相，参展国家和地区达56个，展商数量2500家。其中，1500家中外出版及相关机构线下参展，海外展商约900家，占比60%。美国、俄罗斯、英国、德国、意大利、波兰、希腊、罗马尼亚、塞尔维亚、日本、韩国、马来西亚、沙特、伊朗14个国家将以国家展台形式参展。

　　图博会期间，将举办中华图书特殊贡献奖颁奖仪式、阿尔及利亚主宾国活动、精品出版物展、北京出版高峰会议、世界童书论坛、世界阅读季等活动，搭建中外出版交流合作平台。

　　此外，本届图博会首次设置“网络出版馆”，增加网络文学、网络游戏等出版新业态展览展示，并通过多个体验项目，增强展会的互动性、参与性。由中图公司开发的阅读元宇宙图壤将首次亮相图博会，在这个“深度沉浸式虚拟体验空间”里，观众可通过VR、MR等设备探索阅读世界。

(责编：崔越、常红)

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