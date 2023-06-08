新华社纽约6月7日电（记者杨士龙）由于加拿大多地森林野火产生的大量烟霾南移，美国纽约市空气7日出现严重污染，民众生活受到影响。

当天下午2时左右，纽约市完全被暗黄色烟霾笼罩，空气里明显的烟味令人不适。从皇后区楼顶远眺，曼哈顿标志性的天际线若隐若现。

当时正在制作节目的福克斯电视台气象专家布赖恩·马斯特罗评价说：“外面看起来像是在火星上”。据他介绍，纽约市空气质量指标当时达353（极限值是500）。正常情况下，纽约空气质量指标在100左右。

纽约市市长埃里克·亚当斯当天在记者会上透露，截至下午5时纽约空气质量指标已达484的“危险级别”，这也是上世纪60年代以来当地最差的空气质量。

为减少空气污染影响，美国国家气象局已对东北部、中西部等数十个州发布空气质量警报，呼吁民众减少外出、学校取消户外活动。

加拿大野火持续蔓延，目前有400多处在燃野火，其中249处处于“失控”状态。加政府官员5日警告，未来几个月火情严峻。加拿大本轮野火所致污染波及美国东海岸和中西部地区。依据美国国家气象局发布的空气质量警报，密歇根州、威斯康星州、俄亥俄州、宾夕法尼亚州、新泽西州和纽约州部分地区受到野火影响。

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