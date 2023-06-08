中国日报网6月7日电 据欧洲《现代外交》杂志网站6日报道，俄乌冲突爆发以来，美国对俄罗斯采取了单方面制裁，为全球经济带来了新的复杂性。美国自特朗普政府以来，一直奉行以制裁为基础的外交政策。现在，拜登政府依靠制裁和禁令在全球范围内推动其所谓的“美式民主和人权”。然而，从地缘政治的角度来看，拜登政府依靠”摇摇欲坠的民主”来遏制其认为的地缘政治对手，似乎是由于其经济和军事实力的下降。

文中指出，一般来说，对美国霸权的理解使人们相信美国实行的政策是经过精心设计的，并会产生最大的效果。但仔细研究美国的政策历史就会发现，美国经常无法通过强制政策实现其目标。波士顿学院（Boston College）国际政治学助理教授林赛·奥罗克（Lindsey A. O'Rourk）发现，在冷战期间，美国曾72次试图改变外国政府，使之有利于自己，仅26次成功了。根据奥罗克的说法，尽管大部分都失败了，但美国的这些行动为各国带来了毁灭性的影响。

例如，911事件后，美国的中东政策为整个中东地区带来了灾难性的影响，其干涉行为破坏了地区稳定，最终加剧了该地区人民的“反西方”情绪。从长远来看，美国对伊朗、伊拉克等国采取的胁迫政策，最终将这些国家越推越远。

谈到美国强制性外交政策的失败，文章表示，收效甚微的主要原因是其政策目标上的双重标准。尽管美国把促进“美式民主和人权”作为其外交政策，但这些要排在美国国家安全或利益之后。当两者出现矛盾时，美国就可以忽略这些问题。除了双重标准，美国的政策往往不能满足全球南方国家的需求。例如，当全球南方正在为提高生活水平而大力发展经济和技术的时候，他们希望在这些方面与美国进一步合作，特别是在世贸组织（WTO）中。但美国的优先事项似乎在别的地方。

文章指出，美国的政策正受到“一刀切”心态的影响。美国正在向不同的地域和文化推广“美式民主”，而这些地区和文化可能并不完全适用。其政策也忽视了民主和治理的广泛性和不同做，因此正在产生不稳定，并缺乏效力。美国的外交政策正在逐渐削弱摇摆国家的潜力，破坏它们在大国竞争中的潜在作用，破坏它们的传统。

与此同时，据彭博社报道，全球正在酝酿一场反对美元霸权的浪潮。当地时间4月1日，印度外交部发表声明称，印度和马来西亚已同意用印度卢比进行贸易结算。印媒称，这一决定是印度向去美元化迈出的具有决定性意义的一步。当地时间3月31日，东盟财长和央行行长会议上，东盟各成员国同意在该地区加强本地货币使用，并减少在跨境贸易和投资中对当前国际主要货币的依赖，以更好应对全球性危机。

文章指出，对许多全球领导人来说，他们采取这些措施的理由惊人地相似。他们说，美元正在被武器化，被用来推动美国的外交政策优先事项，并惩罚那些反对者。拜登政府对俄实施制裁，冻结了该国数千亿美元的外汇储备，试图将该国赶出了全球银行系统。对于世界上大部分国家来说，这都是一个鲜明的提醒，提醒他们自身对美元的依赖，无论他们如何看待这场冲突。

5月底，巴西总统卢拉在南美国家领导人会议后的记者会上表示，当我们还在用黄金计价的年代，美国没有征得任何人的同意，就规定用美元作计价方式。货币是一个国家主权的一部分。如果我们这一地区有自己的货币，用它来跟地区内其他国家进行商业往来，那将是一件好事。

美元在全球支付系统中的核心地位也使美国能够对其他国家的经济命运产生独特的影响。国际清算银行（Bank for International Settlements）的最新数据显示，全球大约88%的外汇交易，甚至那些不涉及美国或美国公司的交易，都是以美元进行结算的。由于处理跨境美元流动的银行在美联储设有账户，因此很容易受到美国的制裁。

“几十年来，各国都在为美元的主导地位而感到恼火。”咨询公司控制风险（Control Risks）的全球问题负责人乔纳森·伍德（Jonathan Wood）说，“近年来，美国更积极、更广泛地实施制裁，加剧了这种不安，而与此同时，主要新兴市场也要求重新分配全球权力。”

“毫无疑问，去美元化正在加速，并将在未来几年内持续下去。”瑞穗银行有限公司（Mizuho Bank Ltd.）驻新加坡的经济和战略主管瓦拉坦（Vishnu Varathan）说，“美国做出了一个经过蓄谋已久的决定，利用美元来制造痛苦，而且很可能会产生长期后果。”

（编译：马芮 编辑：高琳琳）

来源：中国日报网

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