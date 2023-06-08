沙特时间6月6日晚，伊朗驻沙特使馆正式重新开放。使馆位于沙特首都利雅得使馆区。伊朗驻沙特使馆举行了重新开放仪式，沙方代表和包括中国在内的多国驻沙特使馆代表应邀出席了仪式。

伊朗和沙特作为两个地区大国，他们的复交和重开使馆将为两国日后的发展与合作带来怎样的影响？来看总台记者从伊朗发回的观察报道。

两国互动增多 中东媒体积极展望未来

总台记者 李健南：首先来看政治层面，自4月伊沙正式恢复外交关系以来，两国部长级官员便开始了正式的访问与会晤。沙特外交大臣费萨尔还在2日表示，他将在不久后正式访问伊朗。随着伊沙复交，包括叙利亚与沙特、伊朗与埃及、约旦等国关系都出现不同程度的回暖，中东地区的很多媒体也对这一现象进行了积极的报道。

伊朗法尔斯通讯社在其评论文章中指出，地区国家的媒体对于这一政治事态发展的分析和反应，体现出他们对这一进程的满意程度。舆论普遍认为，中东多国关系回暖的趋势将持续发展，这将为地区国家解决地区问题提供新契机和新平台。

伊沙复交为两国在外交经济领域提供机遇

总台记者 李健南：再来看经济层面。有伊朗分析人士指出，伊沙复交为伊朗在外交和经济领域提供发展机遇。对伊朗而言，改善经济状况、消除美国对伊制裁影响是政府的首要任务，对沙特而言，发展多元化经济以实现2030年愿景也是政府工作的重中之重。因此，两国开展贸易往来，不仅能促进自身经济发展，也将为地区的经济发展注入新活力。

越来越多中东地区人民将因此受益

总台记者 李健南：另外，伊朗政治分析人士胡什查什姆表示，同为能源大国，伊朗和沙特在能源领域也有着深厚的合作潜力，包括加强在欧佩克等国际组织框架内的磋商、确保能源供应稳定、共同维护波斯湾能源安全等。分析认为，中东多国关系回暖，体现出地区国家希望摒弃对立，实现合作共赢的共同意愿。随着这一进程的不断发展，越来越多的地区人民也将因此受益。

来源：央视新闻客户端

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