来自厄瓜多尔的玫瑰在中国“花城”广州供不应求，古巴等国纷纷在中国电商平台上开馆，拉美地区的牛肉也不断拓宽中国市场……中拉合作怎么这么“热”？或许可以从哥伦比亚前总统埃内斯托·桑佩尔近日接受采访的表态中找到答案：“我们在太平洋的这一头，我们企盼有个共同发展的倡议能跨越太平洋。”

这个共同发展的倡议正是中国提出的“一带一路”倡议。

在拉美地区，与中国共建“一带一路”的热度不断攀升。最近一件具有代表性的事情是，阿根廷经济部长马萨前几天访华，中阿两国签署了共同推进“一带一路”建设的合作规划。这是继去年2月阿根廷加入“一带一路”倡议之后中阿合作的又一成果，意味着双方以更加具体的方式，推动各领域合作走深走实。

也是在最近，第九届中国—拉美和加勒比国家基础设施合作论坛在澳门闭幕。根据官方消息，与会嘉宾围绕高质量共建“一带一路”等话题进行了深入交流。拉美社报道说，“一带一路”倡议通过庞大的基础设施和合作网络将中国与世界其他地区联系起来，而拉美就在其中。

根据最新统计，中拉共建“一带一路”的朋友圈已扩大至21国。为什么这一倡议在拉美越来越受欢迎？因为它推进的合作既有广度，也有深度，让中拉人民真正受益。

目前，中国已经连续10年保持拉美第二大贸易伙伴地位。2022年，中拉贸易总额达4857.9亿美元，再创历史新高。可见，共建 “一带一路”，最直接的效应是拉高了中拉贸易额，让拉美分享中国经济增长的红利。

此外，由于“一带一路”一些合作项目位于拉美国家偏远地区，它们的落实直接促进了当地发展和就业，改善了民生。比如，阿根廷胡胡伊省高查瑞曾经是该国最不发达地区之一。2017年中国在当地投资建设南美地区装机容量最大、海拔最高的光伏电站项目，并于2020年9月正式投入商运。项目发电第一年就解决了周边十几个村庄的就业问题。截至2023年2月底，项目累计发电174万兆瓦时，极大缓解了当地的用电紧张。

更重要的是，“一带一路”倡议给拉美国家注入了发展新动能，增强了它们自我发展的能力。现在，新型基础设施建设正成为中拉合作的新亮点。在日前闭幕的第九届中拉基础设施合作论坛上，不少拉美与会者表示，中国有技术和经验上的优势，通过“一带一路”合作，推动了绿色经济、数字经济、高新科技等基础设施合作的高质量发展，给拉美地区转型和发展带来了新动力。

当前，世界进入动荡变革期，经济增长明显放缓，发展中国家普遍面临较大困难。拉美国家在不断探索自己发展道路的同时，日益认识到，移植西方经验没有取得好效果。而中国提出的“一带一路”倡议坚持共商、共建、共享，为它们提供了解决发展问题的好方案。

很多拉美人士认为，“一带一路”倡议既不具有强制性，也不附带政治条件，提供的是发展新思路和新路径。哥伦比亚埃斯特尔纳多大学学者大卫·毛里西奥评价说：“如今，我们看到，加入这一重要倡议的国家，拥有更好的贸易条件、更多的国外市场准入、更高质量的基础设施、更平等的互动对话以及更深入的文明互鉴。” 他预计，在拉美和加勒比地区，未来加入“一带一路”倡议的国家数量还将进一步上升。

今年是共建“一带一路”倡议提出十周年。中国正在以高质量发展推进中国式现代化，这将为包括拉美国家在内的世界各国提供更多机遇。搭乘高质量共建“一带一路”的“便车”，中拉合作将进一步深化，给双方人民创造更多红利。在这一过程中，拉美人民将会更加体会到那句本土谚语的真谛，“真正的朋友，能够从世界的另一头触及到你的心灵”。

（国际锐评评论员）

来源：央视新闻客户端

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