人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

德国默克集团CEO葛丽鹤：对华“脱钩”将付出巨大经济代价

2023年06月08日09:47 | 来源：环球网
小字号

【环球网报道 记者 李律杉】据路透社报道，德国默克集团执行董事会主席兼首席执行官（CEO）葛丽鹤周一（5日）晚间在德国法兰克福的一场记者俱乐部活动上表示，解除与中国的贸易关系将付出巨大的经济代价，她希望通过对话来缓和中国与西方大国之间的紧张关系。

报道称，几个月来，美国和德国的立法者一直呼吁减少对华贸易，以减少对中国的依赖。葛丽鹤表示，“当我听到政客们说我们必须脱钩时，我认为这是不可行的……脱钩需要20年时间才能实现，而且是为了什么呢？”

“全球化是给世界带来福祉、创新与合作的，我们却拿一个全球化的世界来冒险，”葛丽鹤补充说。

报道提到，葛丽鹤上月表示，默克集团将进一步加大在中国的投资，并将在中国建立供应链，以免关键原材料的进口在贸易争端中受到干扰。

近年来，中德贸易往来不断加深。据德国《法兰克福汇报》2月6日报道，联邦统计局数据显示，2022年德国对华出口1070亿欧元，自华进口1910亿欧元，进出口总额2980亿欧元，中国连续第七年成为德最重要贸易伙伴。

今年年初，在陪同德国总理朔尔茨访华的德国企业代表中，也包括默克集团执行董事会主席兼首席执行官葛丽鹤。默克集团全球关系主管蒂莫?布雷纳日前在接受采访时告诉《环球时报》记者：“无论是在市场规模还是在增长潜力方面，中国都是默克具有重要战略意义的市场。我们希望，根据自己的客户群变得更加多样化。对于中国，我们称之为‘中国为中国’。”对于德国企业能否与中国市场“脱钩”的问题，布雷纳这样回复记者：“我们这个时代的主要挑战，需要所有全球参与者共同努力面对。这也反映在德国总理朔尔茨的中国之行上，默克集团就参与其中。作为全球参与者，我们坚信自由贸易，也相信双边和多边合作。”

(责编：燕勐、徐祥丽)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部