【环球网报道 记者 李律杉】据路透社报道，德国默克集团执行董事会主席兼首席执行官（CEO）葛丽鹤周一（5日）晚间在德国法兰克福的一场记者俱乐部活动上表示，解除与中国的贸易关系将付出巨大的经济代价，她希望通过对话来缓和中国与西方大国之间的紧张关系。

报道称，几个月来，美国和德国的立法者一直呼吁减少对华贸易，以减少对中国的依赖。葛丽鹤表示，“当我听到政客们说我们必须脱钩时，我认为这是不可行的……脱钩需要20年时间才能实现，而且是为了什么呢？”

“全球化是给世界带来福祉、创新与合作的，我们却拿一个全球化的世界来冒险，”葛丽鹤补充说。

报道提到，葛丽鹤上月表示，默克集团将进一步加大在中国的投资，并将在中国建立供应链，以免关键原材料的进口在贸易争端中受到干扰。

近年来，中德贸易往来不断加深。据德国《法兰克福汇报》2月6日报道，联邦统计局数据显示，2022年德国对华出口1070亿欧元，自华进口1910亿欧元，进出口总额2980亿欧元，中国连续第七年成为德最重要贸易伙伴。

今年年初，在陪同德国总理朔尔茨访华的德国企业代表中，也包括默克集团执行董事会主席兼首席执行官葛丽鹤。默克集团全球关系主管蒂莫?布雷纳日前在接受采访时告诉《环球时报》记者：“无论是在市场规模还是在增长潜力方面，中国都是默克具有重要战略意义的市场。我们希望，根据自己的客户群变得更加多样化。对于中国，我们称之为‘中国为中国’。”对于德国企业能否与中国市场“脱钩”的问题，布雷纳这样回复记者：“我们这个时代的主要挑战，需要所有全球参与者共同努力面对。这也反映在德国总理朔尔茨的中国之行上，默克集团就参与其中。作为全球参与者，我们坚信自由贸易，也相信双边和多边合作。”

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