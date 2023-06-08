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破坏和平稳定 北约劣迹斑斑

2023年06月08日09:29 |
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北约自称是维护成员安全的防御性军事组织，但事实上，却多次违反国际法和国际关系基本准则，频繁挑起地区矛盾、争端与冲突。

1999年3月24日，北约未经联合国批准对南斯拉夫联盟开始了连续78天的狂轰滥炸。北约出动了1150架次战机，实施了2300余次空袭，投放了包括贫铀弹和集束炸弹在内的重达22000吨的近42万枚炸弹。

塞尔维亚当地居民 米里亚娜：轰炸是可怕的，就发生在我住处的旁边。我仍然记得那些飞机轰鸣，永远都不会忘记。

北约不仅轰炸了南联盟内所有军事目标，桥梁、铁路、公路、工厂、电视台等民用设施也成为北约轰炸的目标。据塞尔维亚政府方面的不完全统计，北约此次大规模空袭导致约2500名平民丧生，近100万人流离失所，200多万人失去生活来源。

塞尔维亚社会党副主席、历史学家 马尔科维奇：5岁和3岁的孩子看到的是“战斧”导弹穿过窗外，看到潘切沃炼油厂滚滚的浓烟。我儿子看了轰炸的新闻说，“爸爸，他们会毁了我们的房子，杀了我们”。

美国等北约国家还在缺乏确凿证据的情况下，就对伊拉克、叙利亚等主权国家发动战争。据不完全统计，仅2001年后北约发动和参与的战争就导致90万人丧生，其中包括近40万平民，造成阿富汗、伊拉克、利比亚、叙利亚等国数以千万计的难民流离失所。

叙利亚难民 图兰：爆炸发生时，我和朋友一起。我失去了左腿，我朋友失去了右腿，另一个人失去了左眼，我们的情况很糟糕，我朋友的眼睛在流血。

阿富汗难民 古尔扎曼：我们遭遇的所有麻烦都是美国人造成的，他们杀害我们的年轻人，破坏我们的家园，让我们流离失所。

这些事实清楚地表明，以美国为首的北约从来不是一个被动的防御组织，而是一个罪行累累、不受国际法制约的战争机器。

阿富汗喀布尔市民 赫可迈：他们在动荡和战争中谋求自己的利益，不仅仅在阿富汗，也在其他国家，比如叙利亚、伊拉克，所有他们踏足的国家都被毁了。他们通过战争谋求利益。如果他们想要和平，为什么还使用武器？

叙利亚民众 马希伯：美国可以以“打击恐怖主义和大规模杀伤性武器”为由，控制伊拉克并颠覆伊拉克政权。他们在伊拉克从事殖民活动并停留数年，等他们走了之后，伊拉克局势更加糟糕，各种势力发生冲突。

来源：央视新闻客户端

(责编：牛镛、杨光宇)

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