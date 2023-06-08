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俄乌称陶里亚蒂-敖德萨液氨管道遇袭

2023年06月08日09:24 | 来源：新华网
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新华社莫斯科6月7日电（记者耿鹏宇）俄罗斯国防部发言人科纳申科夫7日称，乌克兰破坏分子5日晚炸毁位于哈尔科夫州的陶里亚蒂-敖德萨液氨输送管道。乌克兰哈尔科夫州军事行政长官西涅古博夫则表示，位于该州东北部库皮扬斯克区的陶里亚蒂-敖德萨液氨管道区段在6日和5日遭到袭击。

科纳申科夫说，莫斯科时间5日21时左右，乌克兰侦察破坏小组在哈尔科夫州马修托夫卡村附近炸毁陶里亚蒂-敖德萨液氨输送管道。该“恐怖行径”导致平民受伤，俄军无人因此伤亡。

另据今日俄罗斯通讯社7日报道，在这条液氨管道遇袭后，有乌克兰士兵死于氨中毒。

俄外交部发言人扎哈罗娃7日在例行新闻发布会上说，据初步估计，修复这条受损的液氨管道需要1到3个月时间，俄方将努力查明该管道爆炸的相关情况。

乌克兰哈尔科夫州军事行政长官西涅古博夫于当地时间7日和5日分别在社交媒体发文称，位于该州东北部库皮扬斯克区的陶里亚蒂-敖德萨液氨管道区段在6日和5日分别遭到袭击，位于马修托夫卡村的该管道泵站受到6次炮击。检测结果显示，库皮扬斯克区居民点附近空气中尚未发现氨气。

据俄乌媒体报道，陶里亚蒂-敖德萨液氨输送管道始建于上世纪70年代，曾是俄方经乌克兰境内用于出口的液氨管道，每年输送约250万吨氨。（参与记者：李东旭）

(责编：燕勐、徐祥丽)

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