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欧盟委员会批准首款呼吸道合胞病毒疫苗

2023年06月08日09:23 | 来源：新华网
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新华社布鲁塞尔6月7日电（记者任珂）欧盟委员会6日晚发布公报说，该委员会当天批准了首款呼吸道合胞病毒疫苗Arexvy在欧盟上市，以保护60岁及以上人群免受呼吸道合胞病毒引起的下呼吸道疾病感染。

公报说，去年冬天欧盟国家的呼吸道合胞病毒感染增多，因此人们特别期待批准Arexvy疫苗在欧盟上市这一决定。考虑到预防老年人群呼吸道合胞病毒感染具有重大公共卫生利益，欧盟委员会按照欧洲药品管理局的加速评估机制，加快了疫苗审批过程。

欧盟委员会分管卫生和食品安全事务的委员基里亚基季斯表示，希望欧盟成员国迅速制定国家疫苗接种战略，以便使高风险人群能够在秋季到来前接种Arexvy疫苗。

公报介绍说，呼吸道合胞病毒是一种常见的呼吸道病毒，通常会引起轻微的类似感冒的症状。大多数人会在一到两周内康复，但老年人以及患有肺病、心脏病和糖尿病等基础疾病的人群有重症风险。据估计，呼吸道合胞病毒感染每年在欧洲65岁及以上人群中导致25万人住院和1.7万人院内死亡。

Arexvy疫苗由英国葛兰素史克公司生产。该公司7日发表声明说，这是首款获得欧盟上市许可的针对老年人的呼吸道合胞病毒疫苗，首批疫苗预计将于今年秋季之前上市。

今年5月，美国食品和药物管理局批准Arexvy疫苗在美国上市，适用范围为60岁及以上人群。

(责编：燕勐、徐祥丽)

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