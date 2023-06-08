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加拿大央行宣布上调基准利率至4.75%

2023年06月08日09:22 | 来源：新华网
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新华社渥太华6月7日电（记者林威）加拿大银行（央行）7日宣布加息25个基点，将基准利率上调至4.75%。这是加拿大银行今年内连续两次维持基准利率不变后再次加息。

加拿大银行说，再次加息表明先前的货币政策不足以使供需恢复平衡、实现通货膨胀率持续地回到2%的目标。

加拿大银行说，加拿大4月通胀率10个月来首次增长，上升到4.4%，各类商品和服务价格都高于预期。预计今年夏天通胀率将降至3%左右。然而，随着三个月的核心通胀指标在3.5%至4%的范围内持续了几个月，而过度需求持续存在，通胀率可能会在高于2%的目标上方胶着。

加拿大银行同时宣布继续缩减资产负债表规模，以维持紧缩的货币政策并使央行的资产负债表恢复正常。

新冠疫情2020年初在加拿大暴发后，加拿大银行迅速下调基准利率，从当年2月的1.75%一路下调至3月的0.25%。2022年3月至2023年1月，加拿大银行8次宣布加息，将基准利率上调至4.5%。今年3月和4月，加拿大银行连续两次宣布维持基准利率不变。

(责编：燕勐、徐祥丽)

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