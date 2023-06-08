本报记者 许海林

最新数据显示，今年第一季度，葡萄牙全国72%的电力来自可再生能源，两年前这一比例为58%。欧盟的统计数据显示，葡萄牙在欧盟国家清洁能源使用率榜单上位列第四。

近年来，葡萄牙政府加快能源转型步伐，发展以可再生能源为基础的绿色能源成为其优先事项。葡萄牙2020年通过了《2030年国家能源和气候计划》，2021年提前两年实现关闭火电厂的目标，并计划提前4年在2026年实现可再生能源占全国所用电力80%的目标。越来越多清洁能源项目在该国落成，今年3月底新建成的佩塞格罗光伏电站是其中之一。该光伏电站位于距首都里斯本车程约40分钟的新皮尼亚尔镇，这里约12万块太阳能电池板整齐排列，可为2.6万户居民供应生活用电。

葡萄牙政府出台一系列举措，积极促进各大能源公司投资绿色能源。今年1月，葡政府批准伊比德罗拉公司建造一个1.24千兆瓦的光伏项目，这也是欧洲规模最大的光伏项目之一。葡萄牙电力集团计划到2025年在能源转型方面投资240亿欧元，其中80%用于投资风能、太阳能、绿色氢能和能源存储等可再生能源和技术，并使其太阳能和风能产能翻一番。这项计划将使该公司在2030年实现碳中和及100%可再生能源目标。据估计，葡萄牙如能按计划落实能源领域的相关项目和意向，将有望吸引超过600亿欧元的投资，相当于葡萄牙每年国内生产总值的1/4。

目前，葡萄牙可再生能源发电45%来自水力发电，35%来自风力发电，太阳能占比仅为6%。为推动可再生能源市场更加多样化，葡萄牙加大力度促进太阳能行业发展，预计今年将提高太阳能产能2.5千兆瓦，并在2030年将太阳能发电产能提高至8千兆瓦以上。

葡萄牙还积极寻求扩大可再生能源国际合作。葡萄牙光伏产业业内人士普遍看好与中国企业在太阳能发电领域的合作前景。葡萄牙可再生能源协会首席执行官佩德罗·阿马拉尔·乔治表示，目前中国制造的光伏板占葡萄牙约85%的市场份额，均获得最高质量认证，得到包括电力公司、融资机构等的认可，“期待中国企业在葡萄牙及欧洲光伏产业进行更多投资建设”。

《 人民日报 》（ 2023年06月08日 17 版）

(责编：毛思远、白宇)