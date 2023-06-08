本报记者 岳林炜

据日本媒体报道，日本东京一市民团体近期公布的针对东京都西部多摩地区居民血液检测结果显示，该地区接受血检的551份人体血液样本中均检测出有害有机氟化物（PFAS）成分，其中六成以上受检居民的PFAS浓度达到“损害身体健康”的高浓度范围，而位于该地区驻日美军横田基地东侧居民的PFAS浓度超标尤为明显。专家认为，居民PFAS浓度超标的主要原因是长期饮用遭污染的自来水，美军横田基地可能是该地区地下水的最大污染源。

据公开资料显示，多摩地区的自来水中曾多次检出高浓度有机氟化物。东京都政府自2019年起停止从遭污染的34口自来水水源井中取水，涉及该地区7个行政市的11个自来水厂。从地理位置看，这些自来水厂均位于美军横田基地的东侧，地势较低，处于该地区地下水径流的下游。

据组织本次血检的市民团体“曝光多摩地区PFAS污染之会”公布的数据，受检各地区居民的血液PFAS浓度均不同程度超出2021年日本全国范围血检同类数据的平均值。自来水水源井受污染的7个行政市范围内居民血检的PFAS浓度平均值明显高于其他地区，达到每毫升29.3纳克，是日本全国平均值的3.4倍。负责分析血检结果的京都大学环境卫生学副教授原田浩二认为，检测结果支持了居民因为自来水被污染而摄入PFAS的观点。

日本《东京新闻》针对东京都范围内3000多项井水数据的分析结果也显示，美军横田基地作为东京地下水污染源的可能性进一步显现。2018年，位于美军横田基地东侧立川市的井水曾测得PFAS浓度高达每升1340纳克的最高值，而日本政府规定的水质管理项目中PFAS浓度最高上限为每升50纳克。因东京地下水径流方向为自西向东，原田浩二表示，除了横田基地是污染源外，目前无法作出其他解释。“曝光多摩地区PFAS污染之会”共同代表根木山幸夫也认为，根据地下水流向以及横田基地内多年持续至今的灭火训练，美军横田基地作为污染源头是“无法回避的事实”。

《东京新闻》报道称，目前日美两国官方均对查明污染水态度消极。因《日美地位协定》赋予驻日美军对其基地拥有排他性管辖权，成为进一步调查和确定污染源的障碍。自1960年《日美地位协定》生效后，包括横田基地在内的驻日美军多次对美军基地污染环境事件秘而不宣。律师高木吉朗表示，《日美地位协定》是无法进入美军基地调查并确定环境污染源的症结所在。用水安全事关基本人权，目前的状况侵犯了美军基地附近居民的人权。

（本报东京6月7日电）

《 人民日报 》（ 2023年06月08日 17 版）

(责编：毛思远、白宇)