新华社上海6月7日电 题：第六届进博会为全球企业搭起“大舞台”

新华社记者周蕊

6月7日是第六届进博会倒计时150天。第六届进博会国家综合展、企业商业展、虹桥论坛等各板块筹备工作稳步有序推进，目前招展面积已超过30万平方米。展品变商品驶上“快速道”、合作交流强磁场，进博会持续成为全球企业分享中国机遇的新支点。

第六届进博会筹备稳步推进

6月7日上午，第六届进博会首场招商路演在广西南宁举办，第六届进博会的脚步更近了。

中国国际进口博览局副局长刘福学介绍，第六届进博会将于今年11月5日至10日全面恢复线下举办，目前招展面积已超过30万平方米。

“全球十五大整车品牌、三大矿业巨头、四大会计师事务所、三大消费品快消龙头、十五大制药企业、十五大医疗器械企业均已确认参展。”刘福学说，今年的企业商业展将注重践行新发展理念，秉承“综合展、专业办”，不断优化结构、提升质量，在继续做好绿色低碳节能环保、集成电路、种业、人工智能、生物医药等专区基础上，着力做大做强创新孵化专区。

专业观众报名启动，采购商意向需求不断发布……第六届进博会的一系列筹备活动逐渐火热。

5月22日，力拓集团与中国国际进口博览局签订了2024年到2028年长期参展合作备忘录，成为首家签约未来5年进口博览会的世界500强企业。

“进博会展现了中国主动向世界开放市场的决心。”力拓集团首席商务官兼中国区主席白睿明说，第五届进博会上，力拓首次以展商身份参展就与中国铝业集团、中国矿产资源集团等达成合作协议，今年将在进博会上展示公司在助力推动低碳转型方面的相关解决方案及最新进展。

展品变商品驶上“快速道”

6天的进口博览会，365天的“展品变商品”。上海市商务委员会副主任张国华介绍，进博会的“溢出效应”持续放大，2018年以来，上海累计认定60家“6天+365天”交易服务平台，引入展品近27万种（件），累计进口商品额超3230亿元。

静安寺商圈内，最新亮相的欧莱雅PRO全球首店里，第四届进博会上亚洲首展的节水洗护发神器正式“上岗”，这也是这一“黑科技”在全球范围内首次商业落地。

欧莱雅中国副总裁兼专业美发产品部总经理林厚志说，这一神器可以节水高达61%，能以服务的形态落地，不仅为中国消费市场带来绿色的新风，也让企业对今年11月的第六届进博会更加有信心。

绿色可持续是优衣库多年来在进博会展台上的重要关键词。在第五届进博会的展台上，优衣库曾还原了一条特别的“生产线”，展示了回收塑料瓶经过分拣、粉碎、熔化、纤维再造、生成面料直至制成成衣的全过程。

现在，数百万件的再生面料服装成为优衣库全国门店里的“人气款”，包括100%再生聚酯纤维的速干衣、含54%再生聚酯纤维的凉感内衣等。

合作交流强磁场

在进博会的“强纽带”支持下，越来越多的“进博老友”成为了中国市场和中国经济的坚定支持者。他们有的持续加码投资，有的则在数字化等新经验中获得长足的成长。

6月6日，30多家新西兰品牌集体在上海举行新西兰品牌溯源活动。活动现场，不少企业都是进博会的“老朋友”，纽仕兰、恒天然等企业近年来乘着进博会的东风，实现了跨越式的发展。

纽仕兰亚太区首席执行官盛文灏表示，进博会不仅为“一带一路”沿线企业带来了分享中国市场的机遇，也帮助海外企业搭乘“数字化快车”，并将这样的数字化先进经验输出到更多的市场和地区。2020年进博会开辟“云签约”渠道，纽仕兰在首日拿到了3.5亿元的大订单；2022年进博会建设了“数字进博”平台，多届进博会都为跨洋直播搭建良好的平台，这些举措都帮助企业进一步加快数字化转型，“从直播中尝到甜头后，现在与全球其他市场连线的跨洋直播已经成为新西兰总部的日常”。

数字化经验通过进博会平台输出到全球的同时，进博企业与中国的投资“纽带”也越来越强。“进博老友”美敦力董事长兼首席执行官杰夫·马萨在他的中国行期间，一口气见证了美敦力康辉常州科技园奠基、上海临港医疗科技产业基地启用以及美敦力中国Ⅱ期风险基金的启动。

“一个个项目，都是我们对中国市场投下的‘信心票’，优质的营商环境让我们不断加码投资，中国不仅是我们的市场、制造基地，也是全球重要的医疗科技创新策源地。”马萨说。

张国华介绍，在进博效应的持续促动下，一季度，上海实际使用外资78亿美元，同比增长28.1%；新认定跨国公司地区总部16家、外资研发中心7家，累计分别达到907家、538家。今年以来，上海市商务委与100多批跨国公司企业高层代表进行交流，积极完善重点外资项目专班和专员服务机制，持续加速项目落地、建设和投产。

(责编：崔越、常红)