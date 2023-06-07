新华社内罗毕6月7日电（记者李卓群）在第二届联合国人居大会召开期间，联合国人类住区规划署(人居署)于6日在内罗毕发布了同济大学团队完成的研究报告——《净零碳目标下的舟山市定海区乡村振兴实践》，推介乡村振兴与碳中和领域的中国经验。

该报告由同济大学伍江、王信研究团队历时3年完成。报告选取舟山市定海区乡村为样板，选取30个具有代表性的实践案例，分析总结出定海区净零碳目标下乡村振兴规划的思路和建设过程。

据该团队介绍，城市脱碳工作已投入了大量的资源，低碳转型发展在城市中已经有了很多实践。然而在很多发展中国家，城乡差距仍存，乡村振兴中如何积极应对碳减排要求和气候变化挑战，需得到更多关注。

联合国人居署亚太办代理区域代表布鲁诺·德肯在报告中指出，尽管全世界正加速城市化，但世界总人口的40%仍生活在农村。为尽快实现各国宣布的碳中和目标，须为农村地区找到净零碳的路径。舟山市定海区乡村振兴和净零碳发展的案例可为其他岛屿和沿海地区的乡村低碳发展提供宝贵经验。

联合国人居署城市规划与设计部主任萨尔瓦托雷·丰达罗说：“该报告最吸引我的是它很好地把节能减排与乡村振兴联系在了一起，这对未来的发展至关重要。”

第二届联合国人居大会5日至9日在内罗毕召开，大会重点关注普及可负担住房、城市气候行动、城市危机应对、可持续发展目标本地化与多层次治理、财政与繁荣等议题。

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