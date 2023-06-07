新华社金边6月7日电（记者吴长伟）一些柬埔寨官员、商界人士和学者近日在接受新华社记者采访时表示，RCEP为柬埔寨发展提供了巨大机遇，有助于促进该国经济可持续增长。

《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）日前对菲律宾正式生效，标志着RCEP对东盟10国和澳大利亚、中国、日本、韩国、新西兰等15个签署国全面生效。

柬埔寨商业部副国务秘书兼发言人宾索维吉表示，RCEP不仅促进了柬埔寨贸易可持续增长，而且成为该国吸引更多外国直接投资的磁石。他认为，参与该协定将帮助柬埔寨摆脱最不发达国家地位，实现到2030年成为中高收入国家、2050年成为高收入国家的发展目标。

国际货币基金组织在4月发布的《世界经济展望报告》中说，柬埔寨是2023年RCEP成员国中三个增长最强劲的经济体之一，经济增速预计将达5.8%。

柬埔寨商会副会长林亨表示，RCEP同柬中自贸协定、“一带一路”倡议和澜沧江-湄公河合作等一道，为柬埔寨和其他参与国的经济社会发展提供了巨大机遇。柬中两国企业应该抓住机会，从这些合作框架中获益。

柬埔寨贝尔泰国际大学资深教授约瑟夫·马修斯表示，作为世界上最大的自由贸易区，RCEP减少了贸易壁垒，改善了市场准入，简化了海关程序，并为贸易伙伴提供了关税优惠。RCEP支持开放、自由、公平、包容和以规则为基础的多边贸易体制，有助于加强地区供应链，促进中小微企业参与地区价值链和生产中心。

马修斯说，RCEP为进一步深化区域经济一体化、以互惠互利的方式促进贸易和投资提供了宝贵机会，是后疫情时代区域和全球经济复苏的催化剂。

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