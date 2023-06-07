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世行上调今年全球和中国经济增长预期

2023年06月07日15:17 | 来源：新华网
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新华社纽约6月6日电（记者刘亚南）世界银行6日发布最新一期《全球经济展望》报告，预计2023年全球经济将增长2.1%，较1月预测上调0.4个百分点，但仍低于2022年的3.1%；2023年中国经济将增长5.6%，较1月预测上调1.3个百分点。

报告说，在俄乌冲突持续、货币政策继续收紧以抑制高通胀的情况下，今年全球经济增速将显著低于去年。2024年全球经济预计将增长2.4%，较1月预测下调0.3个百分点，主要经济体增速也被广泛下调。

主要发达经济体中，美国经济预计今年增长1.1%，明年放缓至0.8%；欧元区今年经济增速放缓至0.4%，明年增长1.3%；日本今年经济增长0.8%，明年增速为0.7%。

世行预计，由于中国经济恢复及几个大型经济体增长前景改善，今年东亚和太平洋地区、欧洲、中亚地区经济增长将加速，而其他地区经济增长将放缓。明年东亚和太平洋地区、南亚地区经济增速将回落，而其他地区增速将因内部逆风因素缓解和外部需求增强而提高。

报告指出，在新冠疫情、俄乌冲突、货币政策大幅收紧等因素影响下，全球经济依然处于不稳定状态。美国利率快速走高对新兴市场和发达经济体造成重大挑战，出现金融危机的可能性升高。

世界银行高级副行长兼首席经济学家英德米特·吉尔表示，如果当前发达经济体银行业危机扩散为大范围金融动荡并影响到新兴经济体，将出现最糟糕的情形，即全球经济将在明年经历深度衰退。

(责编：于洋、刘洁妍)

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