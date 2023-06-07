新华社北京6月7日电 综合新华社驻外记者报道：“汉语桥”世界大、中学生中文比赛和“汉语桥”世界小学生中文秀日前在塞浦路斯、喀麦隆、波兰、约旦、捷克、波黑等国举行。

第22届“汉语桥”世界大学生中文比赛塞浦路斯赛区决赛6日在塞首都尼科西亚塞浦路斯大学落幕，当地大学生和中文爱好者参赛。比赛分为主题演讲、知识问答和才艺展示三个环节，来自塞浦路斯大学的迪亚娜·伊万诺娃获得冠军。

中国驻塞浦路斯大使刘彦涛在致辞中表示，期待更多的塞浦路斯青年积极学习中文，欢迎他们去中国参观、访问、留学、工作，近距离了解中国文化，结交中国朋友，见证中国发展，同时还希望他们能够积极发挥文化使者的作用，努力为深化中塞传统友谊、拓展中塞务实合作、促进中塞人民交往贡献力量。

第22届“汉语桥”世界大学生中文比赛约旦赛区决赛暨第14届“长城-佩特拉杯”约旦大学生中文比赛5日在约旦首都安曼举行。共10名选手参与了主题演讲、知识问答和才艺展示三个环节的角逐。来自约旦TAG孔子学院的莎拉·优素福最终摘得桂冠，并将代表约旦赛区参加在中国举办的“汉语桥”总决赛。

中国驻约旦大使陈传东表示，希望约旦青年通过学习中文，了解中国博大精深的历史文化，赓续中约传统友谊，促进文明交流互鉴。

第16届“汉语桥”世界中学生中文比赛暨第3届“汉语桥”世界小学生中文秀捷克赛区决赛5日在捷克首都布拉格举行。中国驻捷克大使馆公参张茂明出席并致辞说，希望大家继续学好中文，并积极做中捷友好的使者，为促进两国文化教育交流合作作出贡献，助力中捷友谊长存、两国关系深入发展。

作为活动承办方，布拉格中华国际学校校长戴波表示，希望通过“汉语桥”平台让更多的捷克中小学生学习中文、了解中国、体验中国文化，架设中国与捷克、中国与世界青少年交流和友谊的桥梁，分享学习中文的快乐。

据中国驻波黑大使馆5日消息，第22届“汉语桥”世界大学生中文比赛波黑赛区决赛日前成功举行。本次大赛主题是“天下一家”，来自东萨拉热窝大学的斯塔伊奇凭借扎实的中文功底和出色的才艺表演摘得桂冠。

中国驻波黑大使馆参赞缪大可出席并致辞说，当今世界不同国家各具特色的现代化道路，植根于丰富多样的文明传承。中国倡导尊重世界文明多样性，以文明交流超越文明隔阂，以文明互鉴超越文明冲突。

第22届“汉语桥”世界大学生中文比赛喀麦隆赛区决赛4日下午在喀首都雅温得第二大学孔子学院举行。经过三个小时激烈角逐，来自马鲁阿大学的李龙勇夺桂冠。

中国驻喀麦隆大使馆公参陈亚欧在致辞中说，“汉语桥”是中喀民心相通之桥，也是中喀合作共进之桥，希望同学们能够以“汉语桥”比赛为新的起点，为增进两国人民相互了解和友谊搭建更坚实的桥梁。

第22届“汉语桥”世界大学生中文比赛、第16届“汉语桥”世界中学生中文比赛及第3届“汉语桥”世界小学生中文秀波兰赛区预选赛2日在波兰举行。比赛中，选手们分享学习中文的经历和感悟，展示知识储备和学习成果。在才艺展示环节，选手们各显神通，抖空竹、中文歌曲、器乐演奏、中国书法等表演精彩纷呈。

中国驻波兰大使馆教育参赞易军在致辞中表示，“汉语桥”已经成为连接不同文化的相识之桥、友谊之桥、合作之桥，希望越来越多波兰民众通过学习中文为密切中波人文交流、增进两国人民相互了解作出积极贡献。（参与记者：郭明芳、张修智、罗毓、张章、冀泽、邓耀敏）

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