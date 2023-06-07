新华社联合国6月6日电 中国常驻联合国代表张军6日在安理会紧急审议乌克兰问题时发言说，中方对卡霍夫卡水电站堤坝决口表示严重关切，对由此造成的人道、经济和生态影响深感担忧。

张军说，在武装冲突中保护平民和关键民用设施，是国际人道法规定的一项重要原则。中方呼吁所有冲突当事方遵守国际人道法，全力保护平民和民用设施安全。堤坝决口已经造成洪水泛滥，大量人口需要紧急转移，超过数万人饮水可能面临困难。中方支持联合国同有关人道组织积极行动，为人员转移和后续救助全力提供协助。

张军表示，卡霍夫卡水库也是扎波罗热核电站冷却水的重要来源。中方注意到，国际原子能机构总干事确认扎波罗热核电站尚未面临安全风险，但卡霍夫卡水库水位持续下降，未来可能无法向扎波罗热核电站继续泵水。中方重申，核灾难一旦发生，无人可以独善其身。中方呼吁保持最大克制，避免可能加剧对抗、导致误判的言行，维持扎波罗热核电站的安全和安保。

张军说，中方对乌克兰危机延宕不止甚至进一步升级感到忧虑。刚刚发生的事件再次提醒我们，在冲突形势下，任何事情都可能发生。战火蔓延下去，只会加剧痛苦和灾难，带来更多不可预测的重大风险。有关各方应保持理性克制，尽快恢复和谈。国际社会应该以更大的紧迫感，作出一切努力，为推动对话谈判、恢复和平创造有利条件。任何一方，特别是有重要影响的国家都不应该做火上浇油、激化矛盾的事，更不应试图从危机扩大化中谋取私利、服务自身战略目的。中方将一如既往，继续站在和平一边，同有关合作伙伴一道，为推动劝和促谈、实现乌克兰危机政治解决作出不懈努力。

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